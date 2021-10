Scholes haalt keihard uit naar ‘respectloze’ Pogba: ‘Ze gaan hem niet missen’

Maandag, 25 oktober 2021 om 16:25

Paul Scholes is het vertrouwen in Paul Pogba volledig verloren. Zondag werd Pogba in de Premier League-wedstrijd tussen Manchester United en Liverpool (0-5) na een roekeloze tackle op Naby Keïta met een rode kaart van het veld gestuurd. Scholes zou het niet erg vinden als Pogba na zijn schorsing niet meer terugkeert in het elftal van Ole Gunnar Solskjaer. “Hij zal vast wel weer gaan spelen. Maar ik denk niet dat ze hem zullen missen als dat niet zo is.”

In gesprek met Premier League Productions laat Scholes weten het helemaal te hebben gehad met Pogba. Hij beschuldigt de middenvelder ervan ‘ongedisciplineerd’ en ‘respectloos’ te zijn. “Hij heeft door de jaren heen al meer chaos veroorzaakt bij de club. Iedereen weet hoeveel talent hij heeft, iedereen vertrouwt hem ook. Ook de trainers vertrouwen hem, zij proberen hem de speler te laten zijn die hij was. Met alle eerdere commotie en het niet willen verlengen van zijn contract, gijzelt hij de club. En dan komt hij in het veld en dan doet hij zoiets”, aldus een zeer kritische Scholes.

Pogba werd zondag bij een 0-4 achterstand tijdens de rust als invaller in het team gebracht door Solskjaer, waarna hij al na vijftien minuten met rood moest vertrekken van scheidsrechter Anthony Taylor na een charge op Keita, een actie die Scholes als 'een belachelijke tackle' bestempelt. “Dan komt Paul in het veld en dan verwacht je dat hij het team gaat helpen. Maar dan gaat hij vervolgens op de bal staan, probeert hij te laten zien hoe sterk hij is en dan geeft hij ook nog de goal weg”, zegt Scholes, waarmee hij doelt op het knullige balverlies van Pogba rond de middenstip waaruit Liverpool-aanvaller Mohamed Salah zijn derde van de avond kon maken.

De huidige verbintenis van de 28-jarige Pogba bij United loopt komende zomer af, maar Scholes zou er dus niet om malen als de middenvelder Old Trafford deze zomer transfervrij verlaat. “Hij heeft genoeg kansen gehad, maar zijn rode kaart is gewoon een gebrek aan discipline en een gebrek aan respect naar de trainer en zijn teamgenoten.”