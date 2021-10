El Yaakoubi geëmotioneerd bij ESPN: ‘Een jongen uit mijn wijk is overleden'

Zaterdag, 23 oktober 2021 om 07:48 • Yanick Vos • Laatste update: 08:53

Excelsior-aanvoerder Redouan El Yaakoubi heeft vrijdagavond een emotioneel interview gegeven na afloop van de 0-2 overwinning op ADO Den Haag. De verdediger vocht tegen de tranen toen het interview bijna ten einde was en hij tegenover ESPN vertelde dat een jongen uit zijn wijk Overvecht in Utrecht is overleden. Het doelpunt dat El Yaakoubi maakte draagt hij op aan hem.

“Ik wil nog een ding als laatste zeggen: er is een jongen uit mijn wijk overleden. En die jongen... Ik ben er een beetje emotioneel over”, zegt Yaakoubi, wanneer hij tranen in zijn ogen krijgt en spreekt met een brok in de keel. “Ik zei nog: ‘Als ik naar een moskee toe ga, dan ga ik voor hem bidden en ik hoop dat ik scoor. Als ik scoor, dan scoor ik voor hem. Dus deze goal is voor jou en voor alle Overvechters.” Excelsior kwam vrijdagavond na rust op voorsprong via Jamal Amofa. Vlak voor tijd tekende El Yaakoubi voor de 0-2.

