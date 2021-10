Meer zorgen voor Koeman: ‘vitale’ pion onzeker voor el Clásico

Donderdag, 21 oktober 2021 om 15:01 • Chris Meijer

Ronald Koeman krijgt mogelijk met meer personele problemen te maken in aanloop naar de wedstrijd tegen Real Madrid, die komende zondag op het programma staat. Sport en AS melden dat Jordi Alba in het Champions League-duel met Dynamo Kiev (1-0 overwinning) een enkelblessure heeft opgelopen. Het wordt een race tegen de klok om de vleugelverdediger klaar te stomen voor el Clásico.

Alba stond tegen Dynamo Kiev negentig minuten binnen de lijnen, maar verliet desondanks gehavend het veld. “Ik heb iets, maar ik weet niet precies wat”, liet Alba na afloop optekenen, nadat hij op het veld al was geholpen door de medische staf. De vleugelverdediger verscheen met een icepack op zijn rechterenkel in de mixed zone en uit de eerste scans is gebleken dat hij een verstuiking van het gewricht heeft opgelopen. De komende dagen moeten uitwijzen of Alba voldoende zal herstellen om fit te zijn voor het treffen met Real Madrid.

AS schrijft dat bij Barcelona een injectie met corticosteroïden als de voornaamste oplossing wordt gezien om Alba tijdig speelklaar te krijgen. Een beslissing daarover zal zaterdagmiddag genomen moeten worden, omdat het 24 uur duurt voor een dergelijke injectie het gewenste effect heeft. Spaanse media benadrukken dat de inzetbaarheid van Alba voor el Clásico als ‘vitaal’ wordt beschouwd bij Barcelona. Ten opzichte van het duel met Dynamo Kiev heeft Koeman wel Eric García weer terug, nadat hij een schorsing uitzat.

Koeman kan tegen Real Madrid in ieder geval geen beroep doen op Pedri en Ronald Araújo, die allebei niet tijdig hersteld zijn van een hamstringblessure. Mogelijk is Ousmane Dembélé wel weer tijdig fit om tot de selectie te behoren, al zal hij louter als invaller binnen de lijnen kunnen komen tijdens el Clásico. Hetzelfde geldt voor Sergio Agüero, die tegen Valencia en Dynamo Kiev in de slotfase als invaller meespeelde.