Luuk de Jong uitgefloten door fans: ‘Het geduld van het Camp Nou is op’

Woensdag, 20 oktober 2021 om 22:08 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:11

Luuk de Jong kreeg woensdagavond een kans van Ronald Koeman in de wedstrijd tegen Dynamo Kiev (1-0), maar pakte die niet met beide handen aan. De spits van Barcelona deed in de eerste helft mee, liet twee kansen onbenut en maakte in de pauze plaats voor Ansu Fati. De huurling van Sevilla werd in de eerste helft licht uitgefloten door het thuispubliek. De media in Spanje zijn evenmin positief over zijn bijdrage.

De Jong kreeg een basisplaats omdat Koeman de onlangs van een ernstige knieblessure teruggekeerde Fati wilde sparen. Het gefluit was met name te merken toen hij na een klein halfuur de bal van zijn voet liet springen, waardoor een veelbelovende aanval stokte. Bovendien liet hij voorafgaand aan de 1-0 van Gerard Piqué tweemaal na om te scoren: de spits kopte uit een vrije trap van Memphis Depay naast en zag daarna een schot vanaf de rand van het strafschopgebied uit de hoek worden getikt door doelman Georgiy Bushchan.

"Het geduld van het Camp Nou met Luuk de Jong is op", kopt Marca na de wedstrijd, doelend op het gefluit. De Madrileense krant wijst erop dat de gemiste kopkans van De Jong in de achttiende minuut zijn eerste balcontact was en dat hij daarna weinig betere bijdrages leverde. Sport kent De Jong een 4 toe, het laagste cijfer van alle spelers. Zijn onbenutte kopkans wordt 'onverklaarbaar' genoemd. Na de indraaiende vrije trap van Depay had De Jong na een goede loopactie alle ruimte voor een kopstoot, toen hij rond de strafschopstip stond. Zijn inzet zeilde echter naast.

“Hij zorgde voor het meeste doelgevaar in de eerste helft, maar zijn gebrek aan succes leverde wat gefluit en een wissel na de pauze op”, stelt Mundo Deportivo. De Spaanse versie van Goal schrijft dat De Jong de supporters in het Camp Nou 'nerveus blijft maken' met zijn balverlies en gemiste kansen. Zijn eerste helft, en daarmee zijn hele optreden, wordt omschreven als 'een om snel te vergeten'. Men kiest voor een 4, net als de krant La Vanguardia. “De Jong was geïsoleerd en raakte de bal pas in de achttiende minuut aan. Toch kreeg hij twee heel goede kansen. Zowel met het hoofd als met de voet lukte het niet. Hij werd enigszins uitgefloten en keerde in de tweede helft niet terug op het veld.”