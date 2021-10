Newcastle United maakt met ontslag van Bruce weg vrij voor grote naam

Woensdag, 20 oktober 2021 om 11:35 • Chris Meijer • Laatste update: 11:46

Steve Bruce is niet langer de manager van Newcastle United, zo maken the Magpies via de officiële kanalen bekend. Er werd vorige week na het afronden van de overname door het Saudische Public Investment Fund al nadrukkelijk gespeculeerd over het vertrek van de zestigjarige oefenmeester, om zo ruimte te maken voor een grote naam als Antonio Conte. Bruce mocht nog aanblijven voor het duel - de duizendste in zijn trainerscarrière - met Tottenham Hotspur, maar moet nu na de 2-3 nederlaag alsnog zijn biezen pakken.

Het vertrek van Bruce is geen grote verrassing. Vorige week vrijdag liet de manager al doorschemeren rekening te houden met het slechte nieuws. "Ik wil doorgaan als manager, maar ik moet realistisch zijn. Ik ben niet dom en weet wat er kan gebeuren met nieuwe eigenaren. Nieuwe eigenaren willen normaal gesproken een nieuwe manager. Ik loop al lang genoeg mee om dat te begrijpen", gaf hij aan. De sportieve prestaties van Newcastle in het huidige seizoen zorgden al voor onzekerheid over de positie van Bruce. Van de acht competitiewedstrijden wist Newcastle er nul te winnen, waardoor de voorlaatste positie in de Premier League wordt bezet. In de EFL Cup bleek Burnley na strafschoppen te sterk.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Newcastle maakt nu wereldkundig dat er in onderling overleg is besloten om uit elkaar te gaan. “Ik ben iedereen dankbaar die me de mogelijkheid heeft gegeven om bij deze geweldige club te werken”, reageert Bruce, die sinds de zomer van 2019 aan het roer stond bij Newcastle en eerder voor Sheffield United, Huddersfield Town, Wigan Athletic, Crystal Palace, Birmingham City, Sunderland, Hull City, Aston Villa en Sheffield Wednesday werkte. “We hebben hoogte- en dieptepunten meegemaakt, maar iedereen heeft alles gegeven en moet trots zijn op wat we hebben neergezet.”

“Dit is een club met een geweldige achterban. Ik hoop dat de nieuwe eigenaren de club naar een hoger niveau kunnen tillen”, aldus Bruce. Zijn taken zullen tijdelijk worden overgenomen door Graeme Jones, die als assistent van Bruce werkzaam was. Newcastle communiceert tevens dat de zoektocht naar een nieuwe manager reeds begonnen is en dat het de bedoeling is dat er spoedig een definitieve opvolger van Bruce wereldkundig moet worden gemaakt. Daarvoor passeerden de afgelopen dagen al de namen van Conte, Frank Lampard (allebei clubloos), Wayne Rooney (Derby County), Steven Gerrard (Rangers) en Brendan Rodgers (Leicester City).