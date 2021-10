Belgische City-supporter vecht voor leven na aanval Club Brugge-fans

Woensdag, 20 oktober 2021 om 10:22 • Laatste update: 10:46

Een Belgische 63-jarige Manchester City-fan is dinsdagavond na de uitwedstrijd van the Citizens in de Champions League tegen Club Brugge (1-5) aangevallen en voor dood achtergelaten op een parkeerplaats langs de E40 in Drongen. Guido D. P. uit Meerbeke had samen met supportersclub Blue Moon Belgium het duel in het Jan Breydelstadion bijgewoond. De supporter vecht momenteel voor zijn leven in het ziekenhuis, zo bevestigt zijn zoon Jurgen.

Het slachtoffer reisde samen met twee vrienden per auto naar Brugge. “Terwijl wij al doorreden, stond mijn vader buiten nog te wachten op zijn twee vrienden”, vertelt de zoon aan Het Laatste Nieuws. “Daar stapte een supporter van Club Brugge op hem af en trok zijn sjaal van rond zijn hals. Toen mijn vader zijn sjaal terug vroeg, kreeg hij een zware slag op het hoofd waarna de daders wegvluchtten en mijn vader voor dood achterlieten”, aldus de zoon van het slachtoffer. De man werd in coma overgebracht naar het AZ Maria Middelares in Gent waar hij momenteel vecht voor zijn leven.

Guido D. P. bezoekt als trouwe fan vele wedstrijden van Manchester City. Samen met 233 Belgische Manchester City-supporters verheugde hij zich op het treffen met Club Brugge in het Jan Breydelstadion. Deze keer hoefde hij geen vlucht naar Engeland te boeken, maar kon hij zijn favoriete club dichtbij huis bezoeken. Via Blue Moon Belgium, een officiële supportersclub van the Citizens, waarvan zijn zoon Jurgen mede-voorzitter is, was hij aan tickets voor het Champions League-duel gekomen.

“Mijn vader werd laf aangevallen omwille van zijn City sjaal bij een tussenstop in Drongen. We hopen dat de daders gevonden én bestraft worden”, schrijft de zoon op de Facebookpagina van de supportersvereniging. “We waren overal in Engeland en de rest van Europa, nooit agressie. We komen één keer in België en je wordt voor dood achtergelaten. Keep on fighting, daddy.”