Sheriff blijft ondanks goal De Vrij koploper; Real Madrid genadeloos

Dinsdag, 19 oktober 2021 om 22:56 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:07

Internazionale en Real Madrid hebben dinsdagavond geen fout gemaakt in de Champions League. I Nerazzurri waren te sterk voor stuntploeg Sheriff Tiraspol, dat nog wel tot scoren kwam maar door toedoen van onder meer Stefan de Vrij ten onder ging: 3-1. De Madrilenen waren met name in het tweede bedrijf oppermachtig en rekenden genadeloos af met Shakthar Donetsk: 0-4. Ook na de derde speelronde blijft Sheriff met zes punten de koploper in Groep D. Real Madrid volgt op de tweede plek met een gelijk puntenaantal maar een minder onderling resultaat, terwijl Inter (vier punten) en Shakthar de poule completeren.

Internazionale - Sheriff Tiraspol 3-1

De Moldavische Champions League-sensatie Sheriff Tiraspol, die uit de eerste twee wedstrijden al zes punten haalde en zelfs Real Madrid in het eigen Santiago Bernabéu versloeg, kwam voor het eerst in de problemen toen Denzel Dumfries in de vijftiende minuut uit een counter voor doelman Dumitru Celeadnic opdook. De sluitpost wist de bal echter net te onderscheppen voordat de Nederlander, die bij Inter als Stefan de Vrij in de basis begon, gevaarlijk kon worden. Ruim een kwartier later was het wel raak. Een corner van Federico Dimarco werd met het hoofd verlengd door Arturo Vidal en spits Edin Dzeko nam de bal ineens met links: 1-0. Het was het absolute hoogtepunt van een eerste helft die verder weinig spraakmakends omvatte.

Stefan de Vrij ?? De Nederlander scoort tegen stuntploeg Sheriff en gaat zijn team aan de 3 punten helpen ??#ZiggoSport #UCL #SHEINT pic.twitter.com/8TdZrHdef8 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 19, 2021

Sheriff was echter geenszins van plan de koppositie te laten wankelen en trok de stand zeven minuten na rust gelijk. Sébastien Thill, maker van de winnende treffer in Bernabéu, mocht aanleggen voor een vrije trap en krulde prachtig raak in de rechterkruising. Lang konden de bezoekers daarvan alleen niet genieten: Vidal kreeg de bal in de 58ste minuut in de loop van Dzeko en tikte hem langs Celeadnic. Even later zorgde een Nederlands onderonsje ervoor dat de marge werd verruimd. Via het hoofd van Dumfries kwam de bal op de rechtervoet van De Vrij, en het verzet van de bezoekers was gebroken. De 4-1 bleef tot aan het eindsignaal dichter bij dan de 3-2.

Shakhtar Donetsk - Real Madrid 0-5

De Oekraïeners, die zonder de langdurig geblesseerde Lassina Traoré aan de aftrap stonden, liepen vanaf het eerste fluitsignaal achter de feiten aan. De eerste kans van de wedstrijd werd al genoteerd in de derde speelminuut, toen Karim Benzema op aangeven van Vinícius Júnior de hoek zocht maar rakelings naast schoot. Drie minuten later volgde de volgende doelpoging. Ditmaal haalde Vinícius van dichtbij uit, maar hij stuitte op doelman Anatoliy Trubin. Hoewel Shakhtar nadien beter in de wedstrijd kwam, pakte Real Madrid de voorsprong. Een lange bal vanaf de rechterkant werd volledig verkeerd ingeschat door Sergiy Kryvtsov, die op zeer ongelukkige wijze zijn eigen doelman passeerde: 0-1. In het tweede bedrijf zou Trubin nog viermaal verschalkt worden.

Aii.. ?? Door dit ongelukkige eigen doelpunt van Kryvtsov leidt Real bij rust tegen Sjachtar: 0-1 ??#ZiggoSport #UCL #SHARMA pic.twitter.com/onUu7P5Bb8 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 19, 2021

Real Madrid verdubbelde de voordelige marge in de zesde minuut na rust. Na een fraaie balverovering van Benzema werd Luka Modric in stelling gebracht. De middenvelder bediende Vinícius met een perfecte steekpass, waarna laatstgenoemde koelbloedig afrondde: 0-2. De Braziliaan zorgde vijf minuten later ook voor de 0-3. Ditmaal fungeerde Benzema als aangever voordat Vinícius met een geplaatst schot afrondde. De vierde treffer kwam op naam van Rodrygo. Na fraai combinatievoetbal gaf uitblinker Vinícius de laatse pass richting zijn landgenoot, die van afstand afrondde. Het slotakkoord werd in de blessuretijd gespeeld door Benzema, die de 0-5 eindstand op het scorebord zette.