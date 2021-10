Ten Hag ziet drie groepen ontstaan bij Ajax richting duel met Dortmund

Maandag, 18 oktober 2021 om 07:42 • Yanick Vos • Laatste update: 07:43

De interlandperiode heeft de Ajax-selectie in drie groepen verdeeld, zo merkt Erik ten Hag op in De Telegraaf. Na de met 0-2 gewonnen uitwedstrijd tegen sc Heerenveen liet de Ajax-trainer weten wat voor problemen de interlandverplichtingen hebben opgeleverd voor zijn selectie.

“Er ontstaan drie groepen”, aldus Ten Hag, die het in Friesland moest stellen zonder Antony, Nicolás Tagliafico en Edson Álvarez. Argentijns international Lisandro Martínez was wel mee afgereisd naar het Abe Lenstra Stadion en kwam na rust als invaller binnen de lijnen. “Er zijn internationals die alles spelen”, zegt Ten Hag over de eerste groep. “Dat is in principe perfect, maar ze worden wel overbelast, doordat ze in een heel korte periode twee of drie interlands moeten spelen.

Het artikel gaat verder onder de video Haaland en Dortmund klaar voor Ajax | Dortmund - Mainz | Highlights Meer videos

“En dan zijn er de jongens die wel naar de nationale ploeg gaan, maar niét spelen. Zij raken onderbelast en dat is vervelend”, vervolgt Ten Hag, die de achterblijvers zonder interlandverplichtingen ziet als derde groep. “Die bij ons heel klein is. Ik kan ze niet volledig belasten, omdat de weerstand op de trainingen heel laag is. Ze trainen met spelers die qua niveau vele malen minder zijn.”

“Het is voor heel veel spelers een verloren periode, waarna we snel weer moeten opschakelen. Daarom is het fijn dat we tegen Heerenveen wonnen, want daardoor zitten we weer in het ritme”, zegt Ten Hag, die geen problemen verwacht voor de groepswedstrijd in de Champions League van dinsdag tegen Borussia Dortmund. “We hebben als staf ons werk gedaan en zullen de spelers heel snel meenemen in het plan dat we richting dinsdag hebben.”