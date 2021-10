Tranen na rode kaart voor ‘grap’ ná Lazio - Inter: ‘Hij wilde 'hallo' zeggen'

Zondag, 17 oktober 2021 om 09:35 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:44

Luiz Felipe was zaterdag ontroostbaar na het laatste fluitsignaal van de wedstrijd tussen Lazio en Internazionale (3-1) in de Serie A. De verdediger van Lazio sprong op de schouders van zijn goede vriend en voormalig ploeggenoot Joaquin Correa, die afgelopen zomer de stap van Lazio naar Inter maakte. De aanvaller van de verliezende partij schrok echter, wist niet met wie hij te maken had en sloeg zijn ‘belager’ geïrriteerd van hem af. Scheidsrechter Massimiliano Irarti zag het moment aan en trok een rode kaart voor Luiz Felipe, die zijn ogen niet kon geloven.

In de optiek van Irarti had Luiz Felipe zich schuldig gemaakt aan ‘onsportief gedrag’, zo werd naderhand uit het scheidsrechtersrapport duidelijk. De Brazilian probeerde de leidsman ervan te overtuigen dat het een grap tussen twee vrienden betrof, maar dat was aan dovemansoren gericht omdat de scheidsrechter zag hoe Correa er absoluut niet van gediend was. De tranen stroomden vervolgens over de wangen van Luiz Felipe en hij moest getroost worden door zijn ploeggenoten.

??????? Lo más insólito del día: Luiz Felipe, que es amigo y excompañero de Joaquín Correa, no tuvo mejor idea que colgarse del Tucu apenas terminó el partido a modo de "saludo". Al argentino no le gustó nada y el brasileño se fue expulsado por la acción.pic.twitter.com/qtRFdwIXsV — Ovación24 (@ovacion24) October 17, 2021

De rode kaart van Luiz Felipe is een hard gelag voor trainer Massimiliano Sarri, die zaterdag niet over de geschorste Francesco Acerbi kon beschikken. De verdediger zit een schorsing van twee duels uit na het beledigen van de arbiter in de 3-0 nederlaag bij Bologna. Indien de rode kaart van Luiz Felipe gehandhaafd blijft, dan moet Sarri volgende week zondag bij Hellas Verona niet een maar twee verdedigers missen.

“Luiz Felipe vertelde mij dat hij Correa alleen 'hallo' wilde zeggen, omdat ze goede vrienden zijn en lange tijd samen hebben gespeeld”, vertelde de trainer van Lazio na afloop. “Het was vermoedelijk een groot misverstand. Acerbi kreeg twee wedstrijden schorsing voor intimiderend gedrag zonder ook maar met een vinger te wijzen. Dus ik sta er niet van versteld dat dit een rode kaart was. Felipe Anderson werd na zijn 2-1 fysiek belaagd, dus ik had eigenlijk verwacht dat het rode kaarten zou regenen…”

Felipe Anderson maakte uit een rebound de 2-1, terwijl Inter-middenvelder Federico Dimarco geblesseerd op het veld lag. Gezegd moet worden dat Inter zelf eerst ook een aanval afmaakte, maar de vermeende onsportiviteit van Lazio zat de spelers van Inter flink dwars. Denzel Dumfries botste bewust op de doelpuntenmaker, waarna de gemoederen hoog opliepen. Irarti trok vier gele kaarten, waaronder een voor de Nederlander. Nog voor het laatste fluitsignaal vielen de achtste en negende gele kaart, waarna de leidsman na het laatste fluitsignaal zogezegd ook nog eens een rode kaart voor Luiz Felipe trok.

Reactie Luiz Felipe

"Ik wil graag iets zeggen over wat er is gebeurd", schrijft Luiz Felipe op Instagram. "Allereerst wil ik duidelijk maken dat ik veel respect heb voor Inter of voor welke andere club dan ook. We zijn allemaal professionals en we zouden nooit nalaten een andere professional te respecteren. Aan het einde van de wedstrijd sprong ik op Tucu's schouders omdat hij een van de grote vrienden is die voetbal me heeft gegeven."

"Onze families zijn vrienden en we zijn altijd heel close geweest. Daar wilde ik hem het liefst knuffelen en grappen maken over het resultaat, maar ik raakte opgewonden." Luiz Felipe baalt dan ook van zijn actie. "Ik bied mijn excuses aan aan iedereen die zich beledigd heeft gevoeld en ik verduidelijk dat ik op geen enkele manier heb geprobeerd respectloos te zijn tegenover Correa, tegenover andere spelers of tegenover de fans van Inter."