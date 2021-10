Ten Hag: ‘Ik heb hem erop aangesproken, en vandaag laat hij het zien’

Zaterdag, 16 oktober 2021 om 21:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:39

Erik ten Hag is blij dat David Neres tegen sc Heerenveen (0-2 winst) als invaller belangrijk kon zijn voor Ajax met het maken van het tweede doelpunt. De trainer van de Amsterdammers sprak de rechteraanvaller na de wedstrijd tegen FC Utrecht (1-0 verlies) aan op zijn mindere spel en vond dat Neres zaterdag een gooi deed naar een basisplaats.

Neres miste tegen Utrecht in de beginfase een enorme kans en werd tegen Heerenveen op de bank gezet. "Hij heeft het niet afgedwongen in de kansen in de grote wedstrijden, daarin heeft hij het niet laten zien", aldus Ten Hag tegenover ESPN. "Dan verwachten we meer, in balbezit, maar zeker ook in pressen. En ook aanvallend, tegen FC Utrecht was hij te laat naar binnen en kon zijn schot geblokt worden. Daar heb ik hem ook op aangesproken. En als ik dan zie hoe hij het vertaalt vandaag, vandaag was hij er op tijd om af te ronden." Neres kopte een voorzet van Dusan Tadic bij de tweede paal binnen. "Dat willen we van hem zien en eisen we van al onze spelers. Als hij dat doet is hij kandidaat om te spelen."

In het algemeen is Ten Hag tevreden over zijn ploeg. "Ik heb niet zoveel aan te merken, maar toch twee dingen: dat we toch twee counters toelaten, dat is een minpuntje. En het verzilveren van de kansen, want ik denk dat het met rust 0-3 moet staan." Na rust kreeg Ajax het even lastig. "Het heeft vooral met ons te maken, dat onze middenvelder te hoog staan. Dat we te snel de bal kwijt zijn en dat het middenveld opeens helemaal openligt. Ja, dat is niet best."

Toine van Peperstraten concludeert in het gesprek dat Ten Hag 'geprobeerd heeft om dat om te zetten met wissels'. "Ik heb dat niet geprobeerd om te zetten, dat heb ik omgezet", is Ten Hag stellig. "En het effect was daar. Met het binnenbrengen van Lisandro Martínez, Jurriën Timber op het middenveld en Ryan Gravenberch ook een positie hoger was de rust en controle er weer. Die kopbal van Sven van Beek had erin gekund, maar daarna was de rust er weer." Ten Hag wisselde Mohammed Kudus, maar is niet ontevreden over de middenvelder. "Hij heeft het prima gedaan. Het is natuurlijk een hele creatieve jongen, dat heeft hij laten zien. Hij was betrokken bij kansen en het leggen van verbindingen. Daar zijn we wel tevreden over." Dinsdag speelt Ajax in de Champions League thuis tegen Borussia Dortmund.