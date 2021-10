Denzel Dumfries is woedend na tweede treffer Lazio in verhit duel met Inter

Zaterdag, 16 oktober 2021 om 19:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:22

Lazio heeft zaterdagavond een late zege geboekt op Internazionale. De Milanezen genoten bij rust nog een 0-1 voorsprong, maar de pauze keerde de ploeg van trainer Maurizio Sarri het tij volledig: 3-1. Dankzij de overwinning klimt Lazio (veertien punten) naar de vijfde plek op de ranglijst; Inter (zeventien), dat zijn eerste nederlaag leed in de Serie A, staat nog altijd derde maar kan nog voorbijgestreefd worden door AS Roma (veertien).

Trainer Simone Inzaghi had een basisplek ingeruimd voor Stefan de Vrij, terwijl Denzel Dumfries pas halverwege de tweede helft binnen de lijnen kwam voor Alessandro Bastoni. Bij Lazio ontbrak de nog altijd geblesseerde Bobby Adekanye. De eerste kans van de wedstrijd werd genoteerd door de thuisploeg. Pedro zag zijn schot geblokt worden door Milan Skriniar, waarna ook Lucas Leiva de bal uit de rebound niet tussen de palen kreeg. Internazionale zette de eerste kans van de wedstrijd direct om in een doelpunt.

Van 3 cm op iemands arm koppen = penalty ????? Immobile benut het buitenkansje en Lazio weer op 1-1 tegen Inter

Elseid Hysaj zette zijn tackle te laat in op Nicolò Barella, die binnen het zestienmetergebied naar de grond ging. Scheidsrechter Massimiliano Irrati gaf nadien een strafschop aan Inter, en het was Ivan Perisic die vanaf elf meter geen fout maakte: 0-1. Vervolgens golfde het spel op en neer, al slaagden beide teams er niet meer in de ban voor rust te breken. Na de pauze nam Lazio het heft in handen en was het aantal gecreëerde kansen door de bezoekers schaars. De gelijkmaker viel na een controversiële beslissing van Irrati om de bal op de stip te leggen. Van minder dan een halve meter afstand kopte Patric de bal op de arm van Bastoni, maar het was voor de dienstdoende arbiter voldoende voor een strafschop. De buitenkans werd verzilverd door Ciro Immobile.

Dumfries ontploft ???? Anderson maakt 2-1 voor Lazio, maar krijgt in plaats van een teamgenoot een woedende Nederlander om zijn nek

De gelijkmaker leidde de remontada van Lazio in, al duurde het tot de 81ste minuut voordat het veldoverwicht tot uiting werd gebracht op het scorebord. Terwijl de spelers van Inter appelleerden voor een overtreding rond de middencirkel, zetten Le Aguile het spel voort. Na een snelle omschakeling kon doelman Samir Handanovic de inzet van Immobile nog keren, maar uit de rebound sloeg Felipe Anderson alsnog toe: 2-1. Het vermeende onsportieve gedrag van Lazio leidde tot veel woede bij Dumfries, maar de treffer bleef staan. Het slotakkoord werd in de blessuretijd gespeeld door Sergej Milinkovic-Savic, die op aangeven van Luis Alberto de 3-1 eindstand aantekende. Na afloop van de wedstrijd kreeg Luiz nog een rode kaart gepresenteerd.