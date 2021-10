PSV eindelijk weer op volle oorlogssterkte tegen PEC Zwolle

Zaterdag, 16 oktober 2021 om 19:49 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:00

Roger Schmidt heeft de opstelling bekendgemaakt voor de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. De trainer van PSV beschikt over een nagenoeg fitte selectie, nadat hij deze week meerdere spelers zag terugkeren van blessures. Zo zijn er onder meer basisplekken voor Cody Gakpo en Noni Madueke. Het duel in het Philips Stadion staat onder leiding van scheidsrechter Joey Kooij en begint om 21.00 uur.

Bij PSV valt onder meer de basisplek van Gakpo op. De aanvaller viel bij het Nederlands elftal geblesseerd uit tegen Letland (0-1) en verliet het kamp vroegtijdig. Hij trainde deze week echter weer met de groep mee en start tegen PEC in de basis. Ook Madueke is er vanaf de eerste minuut bij. De flankspeler moest de voorbije drie wedstrijden aan zich voorbij laten gaan met een hamstringblessure, maar maakt zijn rentree. Hij viel in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles geblesseerd uit.

Ook Joël Drommel staat gewoon in de basis. De doelman werd bij Oranje tweemaal buiten de selectie gelaten en zou zich hebben verslapen, maar daar wilde Schmidt niets over kwijt tijdens de persconferentie vrijdag. Tegenover de aanwezigheid van bovengenoemd drietal staat de absentie van Ritsu Doan. De middenvelder viel tijdens een training met de nationale ploeg van Japan geblesseerd uit en is voorlopig niet inzetbaar. Ook Ryan Thomas en Maximiliano Romero zijn afwezig door blessureleed, zij het kortstondig.

Dat PEC momenteel de rodelantaarndrager is en nog altijd wacht op de eerste zege van het seizoen, zegt volgens Schmidt niet zoveel. "In mijn beleving doet Zwolle het best goed dit seizoen. Ze zijn niet beloond voor hun spel met maar één punt. Er zit een helder idee achter hun strijdwijze, zowel met als zonder bal. Ze waren vaak dicht bij een resultaat, maar grepen daar net naast. Voor ons is het belangrijk om dat te constateren in de analyses. Al blijven wij favoriet en moeten we winnen, maar daarvoor zullen we wel ons niveau moeten halen."

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Sangaré, Götze, Van Ginkel; Madueke, Zahavi, Gakpo