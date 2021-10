Man United verliest spectaculair gevecht; City kent geen problemen

Zaterdag, 16 oktober 2021 om 18:03 • Laatste update: 18:22

Manchester United heeft zaterdag voor het eerst in dertig uitwedstrijden verloren in de Premier League. De ploeg van Ole Gunnar Solskjaer kwam tekort op bezoek bij Leicester City, dat verdiend won: 4-2. Stadgenoot Manchester City maakte met een vrij minimale zege tegen Burnley (2-0) geen fout en neemt de tweede plek in achter Liverpool. United daalt naar de vijfde plek en kan nog verder zakken deze speelronde.

Leicester City - Manchester United 4-2

De ploeg van Brendan Rodgers maakte de beste indruk in de eerste helft. Leicester City oogde gevaarlijk in offensief opzicht en had duidelijk meer in zich dan de gelijkmaker die de briljante openingstreffer van Mason Greenwood wegpoetste. De heerlijke inzet van de aanvaller verdween hoog in de linkerhoek achter Kasper Schmeichel. De 1-1 van Youri Tielemans mocht er echter ook zijn: Harry Maguire lette niet op toen hij de bal van David de Gea kreeg toegespeeld, waarna uiteindelijk Tielemans de bal fraai over de doelman werkte. Manchester United kreeg enkele goede kansen op meer treffers, maar maakte achterin een weifelende indruk. Ricardo Pereira en Kelechi Iheanacho waren dicht bij de 2-1.

Manchester United had na de pauze het meeste uitzicht op een tweede treffer. Een inzet van Nemanja Matic ging over en een inzet van Greenwood in minuut 65, na een goede kans voor Cristiano Ronaldo, eindigde op de verste paal. Het venijn zat uiteindelijk in het laatste kwartier. De Gea keerde een schot van Patson Daka na een corner met zijn benen en uiteindelijk was het Caglar Söyüncü die de bal van dichtbij in het doel kreeg: 2-1. Luttele minuten later maakte de ingevallen Marcus Rashford al de gelijkmaker toen hij de bal na een heerlijke pass van Victor Lindelöf over Schmeichel heenwerkte.

Jamie Vardy was een minuut later de volgende die op het scorebord verscheen. Na voorbereidend werk van Ayoze Pérez vanaf de linkerkant eindigde de volley van de spits buiten het bereik van De Gea in de bovenhoek: 3-2. In de extra tijd slaagde Daka erin om een vrije trap van Tielemans achter De Gea te werken. Donny van de Beek bleef negentig minuten op de bank. Solskjaer koos ervoor om Scott McTominay en Jesse Lingard tien minuten voor tijd in te laten vallen, na de eerdere invalbeurt van Rashford.

Manchester City - Burnley 2-0

De ploeg van Guardiola, die Nathan Aké aan het startsignaal liet verschijnen, domineerde in het merendeel van de eerste helft en kwam na twaalf minuten spelen op voorsprong. Een inzet van Phil Foden werd gekeerd, waarna Bernardo Silva van dichtbij de bal alsnog tegen de touwen werkte: 1-0. Via Joao Cancelo en Raheem Sterling hing weliswaar de 2-0 in de lucht, maar de regerend landskampioen maakte achterin niet altijd een even zekere indruk. Zo was Maxwel Cornet na een snelle aanval dicht bij een doelpunt. Zack Steffen, de vervanger van Ederson, bracht echter redding en later mikte Josh Brownhill net naast.

Burnley maakte na de pauze een betere en gretigere indruk, terwijl het thuispubliek duidelijk niet te spreken was over het gebrek aan actie bij Manchester City. Pas twintig minuten voor tijd verdubbelden the Citizens de voordelige marge na een goede uitbraak. Een schot van Kevin De Bruyne was veel te machtig voor doelman Nick Pope: 2-0. Manchester City kwam elf minuten voor tijd goed weg toen een inzet van Chris Wood tegen de lat ging. Burnley, met Erik Pieters negentig minuten op het veld, blijft zodoende wachten op de eerste overwinning van het seizoen.

Aston Villa - Wolverhampton Wanderers 2-3

Vlak na rust wist de thuisploeg de ban op Villa Park te breken. John McGinn bediende Danny Ings met een voorzet op maat, waarna de aanvaller geheel vrijstaand kon binnenkoppen: 1-0. McGinn wist de marge voor Aston Villa twintig minuten voor tijd te verdubbelen met een vlammend schot vanaf een meter of twintig: 2-0. Daarmee leek de thuisploeg op rozen te zitten, maar Romain Saïss bracht de spanning tien minuten voor tijd terug in de wedstrijd: 2-1. Wolverhampton Wanderers kwam tijdens het slotoffensief op gelijke hoogte. Via een ongelooflijke scrimmage viel de bal voor de voeten van Conor Coady, die de bal vanaf één meter in het doel kon werken 2-2. Diep in blessuretijd bezorgde Rúben Neves de bezoekers zelfs nog de volle buit met een van richting veranderde vrije trap: 2-3. Anwar El Ghazi bleef de hele wedstrijd op de bank bij the Villans, terwijl Ki-Jana Hoever aan de overzijde niet binnen de lijnen kwam.

Norwich City - Brighton & Hove Albion 0-0

Halverwege de eerste helft dacht Brighton & Hove Albion, met Joël Veltman binnen de lijnen, aan een strafschop. Neal Maupay ging naar de grond, maar scheidsrechter Peter Bankes wuifde de protesten weg. Tien minuten voor rust waren de bezoekers dicht bij de openingstreffer. Leandro Trossard schoot richting de linkerbovenhoek, maar de bal ging via de handschoenen van Tim Krul op de paal. In de tweede helft kreeg Teemu Pukki nog een goede mogelijkheid om Norwich City op voorsprong te zetten. Het schot van de spits ging echter net langs de rechterpaal. Vlak voor tijd liet Maupay het na om Brighton alsnog de drie punten te bezorgen. Het schot van de aanvaller ging centimeters over de lat. Jürgen Locadia moest genoegen nemen met een plek op de bank bij de bezoekers.

Southampton - Leeds United 1-0

Na twintig minuten kreeg Mohamed Elyounoussi de uitgelezen mogelijkheid om Southampton op voorsprong te schieten. Zijn kopbal uit de rebound vloog nipt naast de rechterpaal. In een verder weinig enerverende eerste helft bleven kansen voor beide ploegen uit. Acht minuten na rust kwam de thuisploeg op voorsprong. Na een flitsende counter gaf Nathan Redmond de bal op de meegelopen Armand Broja, die van dichtbij kon binnenwerken: 1-0. Leeds United bleek in het vervolg van de tweede helft niet bij machte om er nog een gelijkspel uit te slepen. Crysencio Summerville startte vanaf de bank maar kwam tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd binnen de lijnen, terwijl Pascal Struijk de negentig minuten vol maakte aan de kant van Leeds.