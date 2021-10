Ajax wacht clash met Haaland: doelpuntenmachine maakt langverwachte rentree

Zaterdag, 16 oktober 2021 om 15:11

Erling Braut Haaland zal dinsdagavond waarschijnlijk fit genoeg zijn om in het Champions League-duel met Ajax speelminuten te maken. De spits van Borussia Dortmund kampte de afgelopen weken met een dijbeenblessure, maar maakt zaterdagmiddag zijn rentree tegen FSV Mainz 05. Trainer Marco Rose heeft de Noorse doelpuntenmachine bij zijn rentree direct een basisplaats gegeven.

Door de dijbeenblessure miste Haaland vier duels van Dortmund en ontbrak hij ook tijdens de afgelopen interlandperiode bij de nationale ploeg van Noorwegen. Het was lang de vraag of de spits het treffen met Ajax in de Champions League zou halen, maar met de basisplaats tegen Mainz weten de Amsterdammers dat zich op kunnen maken voor een ontmoeting met Haaland. De Noor vorm zaterdagmiddag vanaf 15:30 uur een voorhoede met Donyell Malen en Marco Reus.

Haaland was voor zijn blessureleedelf keer trefzeker in acht officiële wedstrijden voor Dortmund, bij wie ook Manuel Akanji 'gewoon' in de basis begint. De centrale verdediger annex Zwitsers international kwam niet geheel ongeschonden uit de interlandperiode, De ziekenboeg van Dortmund stroomt momenteel leeg. Sky Deutschland meldde woensdag dat dertien spelers op dat moment nog aan hun herstel van uiteenlopende blessures werkten.

Thomas Meunier, Mats Hummels, Emre Can en Gregor Kobel spelen tegen Mainz en zullen daarom ook inzetbaar zijn tegen Ajax. Voor Mahmoud Dahoud, Mateu Morey, Dan-Axel Zagadou, Soumaila Coulibaly, Raphaël Guerreiro en Youssoufa Moukoko komt de competitiewedstrijd te vroeg. Morey en Moukoko zijn er ook tegen Ajax zeker niet bij.