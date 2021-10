Ajax moet vrezen: ‘Ik denk dat Mino Raiola met hem aan het shoppen is’

Vrijdag, 15 oktober 2021 om 20:15

Er is voorlopig nog steeds geen witte rook over de contractverlenging van Noussair Mazraoui bij Ajax. De vleugelverdediger en de Amsterdammers, bij monde van trainer Erik ten Hag en directeur voetbalzaken Marc Overmars, spraken al meerdere keren de intentie uit om met elkaar verder te gaan. Mike Verweij, Ajax-watcher namens De Telegraaf, denkt echter dat zaakwaarnemer Mino Raiola momenteel al ‘behoorlijk aan het shoppen’ is met Mazraoui.

“Wat je hoort, is dat clubs in Europa zeggen dat Mazraoui daar wordt aangeboden voor volgend seizoen. Transfervrij. Dus ik denk dat Mino Raiola al behoorlijk met hem aan het shoppen is en dat hij een heel interessante optie is, om zo’n door Ajax opgeleide speler gratis te kunnen ophalen. Is het niet voor de basis, dan is het voor de bank heel aardig”, zegt Verweij in Kick-Off, de voetbalpodcast van De Telegraaf. Hij stelt dat Mazraoui Ajax voor een probleem gaat stellen.

“Als je weet dat Mazraoui niet gaat bijtekenen, wat is dan het verschil met Onana? Ik snap de irritatie wel, maar er valt nog een heel hoop geld te verdienen met Onana. Ik denk dat je hem moet opstellen om niet heel veel geld mis te lopen”, stelt Verweij. Onana is net als Mazraoui in het bezit van een aflopend contract, maar Overmars heeft reeds laten weten dat de doelman geen nieuw contract meer gaat tekenen bij Ajax. De vraag is of Onana na het verlopen van zijn dopingschorsing in november nog in actie zal komen.

“Brobbey werd ook tot het laatst gebruikt. In het verleden was het wel een regel bij Ajax dat wanneer je als jeugdspeler je laatste contractjaar inging, je niet meer speelde. Dat was in de tijd van Van der Wiel, volgens mij. Onana is niet zelfopgeleid, dat zou een verschilletje kunnen zijn met Mazraoui. Ik zou hem tot het einde van het seizoen opstellen, zoals ik dat ook met Mazraoui zou doen”, benadrukt Verweij. Zijn collega Valentijn Driessen krijgt de vraag of Ajax de contractonderhandelingen met Mazraoui moet staken als hij daadwerkelijk in Europa wordt aangeboden.

“Dat is natuurlijk in feite gebeurd met Onana, want Overmars gaat niet meer om tafel met zijn zaakwaarnemer”, reageert Driessen, chef voetbal bij De Telegraaf. “Onana heeft al ergens een contract getekend voor volgend seizoen, dus het heeft geen zin daarmee om de tafel te gaan. Hij zei zelf dat hij openstond voor een nieuw contract bij Ajax, maar ik ben afgelopen week bij iemand geweest die zei dat hij al honderd procent ergens getekend heeft. Dat weet Marc Overmars ook, dus daarom staat er zo in. Dat zou bij Inter kunnen zijn. De naam van de club wist die persoon niet, ik denk dat Inter klopt.”