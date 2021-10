Bartomeu steunt Koeman en verdedigt aankoop: ‘Betaalt zich vanzelf uit’

Vrijdag, 15 oktober 2021 om 11:06 • Laatste update: 11:17

Ronald Koeman heeft steun gekregen van Josep Maria Bartomeu. De voormalig voorzitter van Barcelona haalde de Nederlandse oefenmeester in de zomer van 2020 naar de Catalaanse club. Vanwege teleurstellende resultaten ligt Koeman al geruime tijd onder vuur, al kreeg hij recentelijk wel publiekelijk steun van president Joan Laporta en vice-voorzitter Raphael Yuste. Ook Bartomeu heeft zich nu uitgesproken over de situatie bij Barça.

“Hij is Messi kwijt en is op een heel moeilijk moment bij de club gekomen”, zegt Bartomeu over Koeman tegenover Diario Sport. “Hij heeft de Copa del Rey gewonnen, maar de competitie helaas niet. De Champions League is een ander verhaal. Het kost tijd om een team op te bouwen zonder de beste speler ter wereld”, doelt Bartomeu op het vertrek van Lionel Messi. Eerder erkende ook Koeman tegenover ESPN moeite te hebben met het vertrek van zijn sterspeler. "Natuurlijk zullen we meer moeite hebben om doelpunten te maken. Nu moeten andere spelers opstaan om de volgende stap te zetten. Nu gaat het meer om het team dan om de individuen”, aldus Koeman.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sinds het vertrek van Bartomeu heeft Barcelona in sportief opzicht weinig indruk weten te maken, al wil de voormalig voorzitter niet spreken over een sportieve erfenis die hij heeft achtergelaten. Volgens Bartomeu ziet de toekomst er rooskleurig uit met een groot aantal aanstormende talenten. “Rampzalige erfenis? We hebben de afgelopen 10 jaar 22 titels gewonnen, we hebben het beste vrouwenteam ter wereld en kijk eens naar alle Barça-talenten: Ansu Fati, Ronald Araújo, Riqui Puig, Óscar Mingueza, Pedri, Gavi, Nico González, Álex Collado: zij zijn óók onze erfenis.”

Door de financiële problemen van Barcelona moest de club afgelopen zomer toezien hoe Messi transfervrij vertrok naar Paris Saint-Germain. “Als voorzitter wilde ik dat Messi niet zou vertrekken en ik heb er ook alles aan gedaan om dat te voorkomen”, laat Bartomeu weten. “Het leek me een slechte beslissing hem te laten gaan. Spelen zonder Leo betekent dat er veel dingen moeten veranderen” De oud-voorzitter verdedigt tot slot de aankoop van Antoine Griezmann, die onder zijn bewind werd aangetrokken door Barcelona. “Als je zo'n speler haalt voor dat bedrag, betaalt dat zich in de loop der jaren vanzelf uit. We hebben toen de clausule die in zijn contract stond betaald en dat was een marktconforme prijs."