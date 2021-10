Van Bommel weidt tijdens persconferentie uit over reserverol Weghorst

Donderdag, 14 oktober 2021 om 18:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:55

Het is nog niet het seizoen van Wout Weghorst. De spits van VfL Wolfsburg kwam dit seizoen slechts drie keer tot scoren in de Bundesliga en bleef in de laatste drie duels droog staan. Ook in de interlands van het Nederlands elftal tegen Letland en Gibraltar kwam de spits niet tot scoren. De vormdip is ook Mark van Bommel niet ontgaan. De oefenmeester eist meer van zijn spits en sluit een eventuele reserverol niet uit.

De laatste keer dat Weghorst het net wist te vinden namens Wolfsburg was een maand geleden in de thuiswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt. "Als spits heb je een zeker instinct nodig", legde Van Bommel donderdag tijdens de persconferentie nogmaals uit. Dat instinct was bij Weghorst vorig seizoen zeker aanwezig, toen hij in 34 wedstrijden 20 keer het net wist te vinden. Dit seizoen loopt het nog niet, waarbij de uitwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach illustratief was. Tierend en vloekend dook Weghorst na de 1-3 nederlaag de catacomben in.

"We hebben erover gesproken", gaat Van Bommel verder. "Wout heeft drie goals en dat zouden er meer moeten zijn. Maar met een spits gaat het soms niet zoals je wilt. Als het team goed speelt en wint, komt de vorm vanzelf terug. Hij moet rustig blijven." Bij een eventuele reserverol lijkt Lukas Nmecha de meest waarschijnlijke vervanger van Weghorst. De Duitser toonde afgelopen week zijn waarde in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Hamburger SV (4-1) met drie treffers. "Wout zou het accepteren", was het enige wat Van Bommel over een eventuele reserverol kwijt wilde.

Mocht Weghorst er zaterdag in slagen om tegen 1. FC Union Berlin voor zijn vierde van het seizoen te tekenen, dan betekent dat meteen een bijzondere voor hem. In dat geval komt hij namelijk op gelijke hoogte met Diego Klimowicz op de all-time topscorerslijst van de club. De in Argentinië geboren spits kwam tussen 2001 en 2007 tot 57 doelpunten namens Wolfsburg. Alleen Grafite (59 doelpunten) en Edin Dzeko (60 doelpunten) waren nog vaker trefzeker.