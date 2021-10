Haller benoemt zijn grote voorbeeld: ‘Hij was ook niet zo snel als Henry’

Maandag, 11 oktober 2021 om 18:18 • Laatste update: 18:30

Sébastien Haller nam onlangs in het Champions League-duel met Sporting Portugal maar liefst vier doelpunten voor zijn rekening, terwijl hij ook in de ontmoeting met Besiktas eenmaal trefzeker was. Hiermee heeft de 27-jarige spits meer doelpunten gemaakt in de eerste twee groepswedstrijden van het toernooi dan wie ook. Op de clubwebsite van Ajax zegt Haller hiermee ‘ontzettend blij’ te zijn, maar ook stil te staan bij de ballen die er niet in gaan.

De Ivoriaans international kon het ‘nauwelijks beseffen’ dat hij vier doelpunten maakte in de uitwedstrijd in Lissabon. "Je weet amper wat je moet doen. Je bent blij en probeert het goede gevoel met je teamgenoten te delen. Mijn telefoon ontplofte, zoveel berichten kreeg ik. Dat was leuk”, aldus Haller. “Het was een hele klus om op iedereen te reageren, maar ik heb het wel gedaan. Het is een prachtige herinnering, iets dat je niet vergeet."

Haller vindt het moeilijk zichzelf te vergelijken met andere topspitsen en is van mening dat ‘je altijd iets van anderen kunt leren’. Hij zegt vooral een voorbeeld te nemen aan Raúl, uit de periode dat de voormalig aanvaller bij Real Madrid speelde. "Ik kijk graag naar zijn doelpunten. Ik heb zelfs een shirt van hem. Ik vind hem heel goed. Hij was niet snel of atletisch, zoals bijvoorbeeld Thierry Henry dat wel was. Hij had een goede techniek, was elegant en stond altijd op de goede plek." Raúl heeft veel indruk gemaakt op Haller. "Maar ik denk dat je van iedereen iets kan opsteken. Ook van je eigen medespelers en spelers in de Eredivisie.”

Ondanks dat Haller vijf keer heeft gescoord in zowel de Champions League als de Eredvisie, blijft hij kritisch op zichzelf. "Je denkt toch altijd aan de goals die je niet hebt kunnen maken. Zelfs als het niet aan jezelf lag, als de keeper bijvoorbeeld een mooie redding verrichtte. Je wil altijd meer doelpunten. Dan denk je soms misschien te veel na. Dat is het leven van een spits." De aanvaller maakte sinds zijn komst van West Ham United in januari 2020 inmiddels 23 doelpunten in 34 officiële wedstrijden voor de Amsterdammers.