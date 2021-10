Supporter krijgt rake klappen na ontvangen wedstrijdshirt Koundé

Zaterdag, 9 oktober 2021 om 23:44 • Laatste update: 23:44

Een supporter van Frankrijk, die donderdag aanwezig was in het Allianz Stadium in Turijn, heeft na afloop van de halve finale van de Nations League tussen België en Frankrijk (2-3) klappen gekregen en is gebeten in zijn hand. Jules Koundé overhandigde de fan na het laatste fluitsignaal persoonlijk zijn wedstrijdshirt. De vreugde was echter van korte duur, daar het tenue door enkele andere toeschouwers hardhandig werd gestolen. Mehdi YZ, een bekende rapper uit Marseille, bleek uiteindelijk met het shirt aan de haal te zijn gegaan. De rapper heeft na alle commotie gevraagd aan de getroffen fan om contact met hem op te nemen contact om het wedstrijdshirt alsnog terug te geven.

Het beloofde een mooie avond te worden voor de fan, nadat hij de Franse ploeg even daarvoor knap zag terugkomen van een 2-0 achterstand. De avond in Turijn eindigde echter als een nachtmerrie. De fan zwaaide na afloop met een vlag van Sevilla en een spandoek, waarop hij vroeg om het wedstrijdshirt van Koundé. Vergezeld door AS Monaco-middenvelder Aurélien Tchouaméni gaf Koundé hem zijn tenue. "Ik kan mijn frustratie niet verbergen nadat iemand mij heeft aangevallen om een wedstrijdshirt", vertelt de supporter op Twitter.

A la fin du match je déploie une banderole « kounde ton maillot » ainsi qu’un drapeau de Séville, il me le donne personnellement. Je n’ai pas le temps de le cacher qu'une personne m'agresse pour le voler. On le voit très clairement sur cette vidéo. Ce n'est que le début... pic.twitter.com/P2hMwgjg8q — HOUSER TV (@clementhouser1) October 9, 2021

Volgens de supporter, die zijn woorden begeleidt met videobeelden van het moment, vielen twee personen hem aan om het shirt te veroveren. “Ze beten hard in mijn hand en ik kreeg klappen, ik gaf uiteindelijk toe”, vervolgt hij. Uiteindelijk kwam een steward tussen beide partijen. “Een van hun vrienden haalde onopvallend het shirt achter hun rug vandaan en ontsnapte ermee. De fouillering van de twee personen leverde uiteindelijk niets op." Clément is van plan om een klacht in te dienen.

Het trieste verhaal houdt daarmee niet op, daar de fan later ontdekte het shirt van Koundé in handen was gekomen van rapper Mehdi YZ. Via Instagram schepte de rapper uit Marseille, die donderdagavond ook bij de wedstrijd aanwezig was, op over het verkregen shirt van de verdediger van Sevilla. “Het zit nog vol zweet en er is gebeten om het te krijgen”, zei hij, terwijl hij het shirt liet zien. “Geef mij niet de schuld, ik ben niet degene die hem beet... Sorry aan de supporter die hem ving en van wie hij werd gestolen. Ik heb het niet gedaan. Ik laat niet weten van wie ik het shirt heb gekregen.”

Het slachtoffer zei dat hij ‘extreem teleurgesteld’ was dat deze gebeurtenis de avond in Turijn heeft verpest en is verdrietig dat het shirt naar iemand is gegaan die het niet verdient. “Er bestaat een risico dat hij te koop wordt aangeboden, dus wees voorzichtig.” De fan richtte zich tot slot tot Koundé: “Ik verontschuldig me dat ik je wedstrijdshirt niet heb kunnen behouden…”