Het is heel veelzeggend wie de beste speler van Oranje was tegen Letland

Vrijdag, 8 oktober 2021 om 22:42 • Laatste update: 23:49

Het Nederlands elftal heeft vrijdagavond een minimale overwinning geboekt in de WK-kwalificatiereeks. In het Daugava Stadion in Riga werd Letland met 0-1 verslagen door een doelpunt van Davy Klaassen. Voetbalzone beoordeelt de spelers van het Nederlands elftal die minstens een helft meededen met een rapportcijfer.

Spelersrapport Oranje tegen Letland

SPELER CIJFER Justin Bijlow 7,5 Denzel Dumfries 5 Stefan de Vrij 7 Virgil van Dijk 6 Daley Blind 7 Davy Klaassen 7 Frenkie de Jong 4,5 Guus Til 6 Steven Berghuis 4,5 Memphis Depay 5 Cody Gakpo 5,5

Cijfers Oranje

Justin Bijlow: 7,5

Pas in de tweede minuut van de blessuretijd verrichtte Bijlow zijn eerste redding. Met zijn goede ingreep, gehinderd door twee spelers die hem het zicht beletten, voorkwam de keeper van Feyenoord de gelijkmaker van Igors Tarasovs. Voor dat moment hoefde hij niet vaak in actie te komen. De doelman van Oranje was niet op een fout te betrappen wanneer hij wel moest ingrijpen. Hij doorzag waar Letland de voorzetten wilde laten belanden, kwam steeds op tijd zijn doel uit en plukte de ballen uit de lucht. Bijlow heeft met Mark Flekken een nieuwe concurrent, maar geeft Louis van Gaal geen reden om hem te vervangen. Dat hij met een 7,5 de man van de wedstrijd is, geeft echter wel te denken over de rest van Oranje.

Oranje kruipt in blessuretijd door het oog van de naald. Justin Bijlow brengt op een cruciaal moment redding en lijkt daarmee de drie punten veilig te stellen voor Oranje.#letned pic.twitter.com/5c4gquq0vX — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) October 8, 2021

Denzel Dumfries: 5

Dumfries wordt geroemd om zijn aanvallende bijdrages, maar de rechtsback lijkt op dat gebied vooral tot zijn recht te komen tegen ploegen die ruimtes weggeven. Tegen de compacte Letten viel het offensieve spel van Dumfries tegen. In de slotfase van de eerste helft liet hij de bal van de voeten springen in het zestienmetergebied, waardoor een goede kans verloren ging. Wel had Dumfries in de eerste helft enkele goede verdedigende onderscheppingen in huis. Halverwege de tweede helft gaf Dumfries de bal door onhandig uitverdedigen weg, maar was hij aanvallend iets meer van waarde, door de bal enkele keren goed bij de tweede paal te bezorgen.

Stefan de Vrij: 7

De Vrij, die de voorkeur kreeg boven Matthijs de Ligt, deed weinig fout in Riga. Hij maakte niet zo’n overtuigende indruk toen Letland zich na 24 minuten meldde op de helft van Oranje, maar verder bleef hij op belangrijke momenten kalm onder druk. De verdediger van Internazionale onderscheidde zich op kleine momenten, bijvoorbeeld door een voorzet weg te werken uit het strafschopgebied. Tien minuten na de pauze kon hij meer halen uit een serieuze kopkans.

De Letten komen er nu een aantal keren goed uit en maken het de defensie van het Nederlands elftal lastig. Voorlopig blijft het 0-1.#letned pic.twitter.com/elkpPzh8Ts — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) October 8, 2021

Virgil van Dijk: 6

Uit een grote fout van Van Dijk ontstond in de twintigste minuut bijna de 1-1 van Letland. De thuisploeg kon uitbreken na een onzuivere pass van de verdediger, waarna Oranje met de schrik vrijkwam. Vijf minuten later was het Van Dijk die de bal juist weghaalde bij een andere tegenaanval van Letland. In de tweede helft speelde de verdediger van Liverpool prima. Hij won het overgrote deel van zijn duels en stond met een mooie lange bal veertien minuten voor tijd aan de basis van een goede kans van Oranje.

Daley Blind: 7

Met zijn strakke inspeelpasses tussen de linies was Blind in de opbouw een zeer nuttige kracht voor Oranje. Met name zijn ballen op Til hielpen het spel van Oranje vooruit. Na 24 minuten was hij ook in verdedigend opzicht van waarde, door een inzet van SC Cambuur-aanvaller Roberts Uldrikis te blokkeren. In de tweede helft leverde Blind een goede voorzet op Gakpo, waar een kopkans uit ontstond, en een mooie crosspass op Depay. In de gehele wedstrijd was Blind de speler met de meeste balcontacten (127). Hij won al zijn duels (zes van de zes).

Davy Klaassen: 7

In een ongeïnspireerd Oranje was Klaassen een van de weinige spelers die een uitstekende indruk achterliet in de eerste helft. De middenvelder opende de score in de negentiende minuut: hij werd vrijgelaten na een corner van Memphis Depay, stapte op het juiste moment naar achteren en nam de bal met succes uit de lucht. Een minuut later voorkwam hij aan de overzijde een tegendoelpunt, door tweemaal een schot van Letland te blokkeren tijdens een dreigende uitbraak. Niet alles ging goed: Klaassen liet de bal bij een serieuze kans van zijn voet springen en was niet altijd zuiver in de passing. Na de pauze was Klaassen een stuk minder opvallend.

DOELPUNT - Davy Klaassen volleert op prachtige wijze de 0-1 binnen tegen de Letten, na een scherp aangesneden hoekschop van Memphis Depay.#letned pic.twitter.com/THMzvMp17Z — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) October 8, 2021

Frenkie de Jong: 4,5

De Jong kan niet terugkijken op een goede wedstrijd. In de eerste helft zette Letland nauwelijks druk op het middenveld, maar kwam hij te weinig op met de bal, terwijl Oranje juist wel behoefte had aan zijn rushes. Zijn inbreng was te beperkt en zijn passes waren te onzuiver. In de tweede helft liet De Jong zich meermaals van de bal zetten en liet zijn passing opnieuw te wensen over. Wel verstuurde hij in de slotfase eindelijk een mooie dieptepass richting het strafschopgebied.

Guus Til: 6

De basisdebutant van Oranje was bedrijvig met loopacties aan de linkerflank en snelle voortzettingen in balbezit. Rafael van der Vaart merkte in de pauze wel op dat Til vaak de veilige oplossing koos in plaats van open te draaien richting het doel. “Hij laat veel momenten gaan om door te draaien of naar voren te kaatsen.” In de tweede helft was Til een stuk minder betrokken in het spel van Oranje en werd hij gewisseld voor Ryan Gravenberch.

Steven Berghuis: 4,5

Berghuis werd na een uur gewisseld voor Noa Lang en dat was een begrijpelijke keuze van bondscoach Van Gaal. De aanvaller van Ajax kon zich niet onderscheiden tegen Letland. Hij was in de eerste vijf minuten nog actief betrokken en bereidde een kans van Depay voor, maar speelde daarna te onzuiver. Berghuis probeerde af en toe wel naar binnen te trekken langs het zestienmetergebied en vervolgens te schieten, maar de gedachte was vaak beter dan de uitvoering.

Steven Berghuis probeert het eens. Hij heeft de bal voor zijn favoriete been liggen, maar de Ajacied schuift hem naast.#letned pic.twitter.com/JcwAP2U5oj — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) October 8, 2021

Memphis Depay: 5

In de eerste helft kreeg de aanvaller een assist op zijn naam, met een corner waaruit Klaassen de score opende. Het was een van zijn weinige gelukkige acties uit het eerste bedrijf. De combinaties met ploeggenoten lieten vaak te wensen over, terwijl Depay ook niet het maximale haalde uit zijn eigen kansen. Dat patroon herhaalde zich na de pauze. De handelingssnelheid lag te laag bij de aanvaller van Barcelona. Hij had te lang nodig om te bedenken wat hij met de bal wilde doen en daarmee haalde hij de angel uit zijn eigen gevaar. In de duels was Depay niet overtuigend. Hij verloor twintig keer de bal, het vaakst van alle spelers op het veld.

Cody Gakpo: 5,5

Wanneer Oranje behoefte had aan diepgang, koos Gakpo te vaak voor de veilige pass naar achteren. Hij liet te vaak na een actie aan te gaan. Op de spaarzame momenten waarop hij dat wel deed, volgde wel iets goeds, zoals de manier waarop hij in de tweede minuut een kans voor Klaassen voorbereidde, of hoe hij zich na 34 minuten tussen twee verdedigers slalomde. In de tweede helft liet Gakpo een goede kopkans onbenut en liet hij geen grootse indruk achter. Een kwartier voor tijd werd hij gewisseld voor Wout Weghorst.