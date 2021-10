Duitsland wint ondanks 73 procent balbezit met grote moeite van Roemenië

Vrijdag, 8 oktober 2021 om 22:37 • Chris Meijer

Duitsland is er met de nodige moeite in geslaagd om Roemenië te verslaan. Ondanks maar liefst 73 procent balbezit bracht een doelpunt van Thomas Müller in de 81e minuut uiteindelijk de beslissing: 2-1. Met achttien punten uit zeven wedstrijden gaat Duitsland soeverein aan kop in Groep J en gezien de voorsprong van zes punten op naaste achtervolgers Noord-Macedonië en Armenië is een ticket voor het WK van 2022 in Qatar erg dichtbij.

Tijdens de eerste ontmoeting tussen Roemenië en Duitsland (0-1) in maart kwam die Mannschaft door een doelpunt van Serge Gnabry als winnaar uit de strijd. Sindsdien verloren de Duitsers één keer in de WK-kwalificatiecyclus: in eigen huis met 1-2 van Noord-Macedonië. Mede daardoor gaat Duitsland aan de leiding in Groep J en voorafgaand aan het duel in het Volksparkstadion van Hamburg bedroeg de voorsprong op Roemenië vijf punten. Met een strafschop na een overtreding van Andrei Burca op Timo Werner leek Duitsland een droomstart te kunnen beleven.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na inmenging van de videoscheidsrechter Mete Kalkavan draaide scheidsrechter Cüneyt Çakir zijn beslissing echter terug. Vijf minuten later kwam Roemenië verrassend op voorsprong. Ianis Hagi kreeg vanuit een counter de bal ter hoogte van de middenlijn in bezit, ontdeed zich van drie Duitse tegenstanders en schoot van binnen het strafschopgebied de 0-1 tegen de touwen. In het restant van de eerste helft had Duitsland vooral het meeste balbezit, maar in kansen resulteerde dat nauwelijks. Gnabry was op slag van rust nog het dichtst bij de gelijkmaker met een schot dat net naast ging.

De eerste grote kans na rust was voor Roemenië, dat via George Puscas verzuimde om de marge te verdubbelen. Toch slaagde Duitsland er met 52 minuten op de klok in om de achterstand weg te poetsen. Via Leon Goretzka en Marco Reus kwam de bal voor de voeten van Gnabry, die vanaf de rand van het strafschopgebied doeltreffend uithaalde. Het was het twintigste doelpunt van de aanvaller van Bayern München in zijn dertigste interland: alleen Gerd Müller (36 treffers), Klaus Fischer (23 treffers) en Fritz Walter (21 treffers) scoorden vaker in hun eerste dertig wedstrijden voor de Duitse nationale ploeg.

Na de gelijkmaker zocht Duitsland nadrukkelijk naar de voorsprong, waarop Reus en Leroy Sané kansen kregen. Nicolae Stanciu kreeg in het laatste kwartier een spaarzame kans voor Roemenië, maar met nog negen minuten te gaan kwamen de Duitsers toch op voorsprong. Een hoekschop van Joshua Kimmich werd door Goretzka bij de eerste paal verlengd, waardoor Thomas Müller in de doelmond de winnende treffer kon aantekenen. Door de zege op Roemenië kan Duitsland zich komende maandag op bezoek bij Noord-Macedonië al officieus verzekeren van een WK-ticket.