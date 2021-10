‘In het systeem van Ajax wil ik spelen waar Ryan en Edson nu spelen’

Dinsdag, 5 oktober 2021 om 21:12 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:36

Kenneth Taylor liet aan het eind van vorig seizoen een kans liggen om zich te laten zien in het eerste elftal van Ajax. De negentienjarige middenvelder van Ajax, toen nog achttien jaar, was in de gewonnen competitiewedstrijd tegen VVV-Venlo (3-1) vlak voor de pauze binnen de lijnen gekomen en kreeg kort na de pauze een rode kaart. In Bij Andy in de Auto vertelt hij aan oud-voetballer Andy van der Meijde nog altijd te balen van het moment.

Taylor, die een geblesseerde Davy Klaassen verving, speelde op 13 mei tegen VVV pas zijn derde Eredivisie-wedstrijd. Hij werd door arbiter Dennis Higler met een rode kaart van het veld gestuurd na een tackle op het onderbeen van Danny Post. In eerste instantie gaf Higler geel, maar na het bekijken van de videobeelden veranderde hij van oordeel en moest Ajax met tien man verder. "Ik wilde het gewoon laten zien in die wedstrijd. Ik had dat seizoen nog niet heel veel gespeeld, was een paar keer ingevallen en bij Jong Ajax ging het goed", blikt Taylor terug.

"We waren al kampioen en ik was blij dat ik de kans kreeg. Toen was ik gewoon iets te gretig en pakte ik rood. Toen ik het veld afliep, kon ik wel door de grond zakken", vertelt Taylor, die ook vermanend werd toegesproken door Erik ten Hag. "De volgende dag riep hij me op zijn kantoor. Hij zei: 'Het is natuurlijk niet goed. Het is ongecontroleerd.' Hij snapte wel dat ik gretig was, dat vond ik hij ook mooi, maar het was gewoon heel onnodig. Tegen VVV kon het, maar als het in de Champions League gebeurt, dan kun je de wedstrijd verliezen."

Taylor kwam dit seizoen tweemaal in actie in de Eredivisie: hij speelde 28 minuten mee tegen SC Cambuur (9-0 zege) en 15 minuten tegen Fortuna Sittard (0-5 zege). In de overige wedstrijden waarin hij inzetbaar was, zat hij negentig minuten op de bank. In de Champions League viel hij dertien minuten in tegen Sporting Portugal (1-5 zege). Taylor hoopt basisspeler bij Ajax te worden en weet ook op welke positie hij graag speelt. "In het systeem van Ajax wil ik als de acht of zes spelen, dat maakt niet zo veel uit. Waar Ryan (Gravenberch, red.) en Edson (Álvarez, red.) spelen."