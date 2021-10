‘Als Man City Kane had gehaald, was de Premier League een uitgemaakte zaak’

Maandag, 4 oktober 2021 om 15:17 • Laatste update: 16:03

Het gebrek aan een doelpuntenmachine kan Manchester City dit seizoen opbreken, denkt Gary Neville. De regerend kampioen van Engeland maakte in de zomer werk van de komst van Harry Kane, maar tastte uiteindelijk mis. Neville zag in de spits van Tottenham Hotspur juist het ontbrekende puzzelstukje in de ploeg van Josep Guardiola en denkt dat de titelstrijd momenteel alleen nog spannend is omdat de transfer van de scherpschutter geen beslag kreeg.

Manchester City zag een bod van 117 miljoen euro geweigerd worden en was vervolgens bereid om 140 miljoen euro te bieden, maar Tottenham wilde niet meer onderhandelen. “Als Manchester City Harry Kane had gehad, was de Premier League een uitgemaakte zaak”, is Neville stellig tegenover Sky Sports. "Vergeet de vorm waarin hij verkeert of hoe hij bij Tottenham Hotspur speelt. Als hij dit weekend tegen Liverpool (2-2) had gespeeld met City-spelers om zich heen, was hij absoluut in de eerste helft trefzeker geweest”, refereert de analist aan enkele kansen die de ploeg van Guardiola voor rust liet liggen.

Bekijk hier de samenvatting van de wedstrijd tussen Liverpool en Manchester City (2-2).

"Ze zijn deze zomer niet all-in gegaan voor Kane. Of hij nu te koop was of niet, maar je moet toch een plan B hebben?”, vraagt Neville zich af. "Je verwacht dat een club als City iemand anders op een schaduwlijst heeft staan, die de club al dan niet tijdelijk voor een seizoen kan helpen.” De voormalig speler van Manchester United staat er niet van te kijken als het gemis van een aanvalsleider City uiteindelijk op zal breken aan het einde van de competitie. “Straks komen ze tekort, omdat ze geen aanvalsleider hebben die 25 of 30 goals voor ze maakt. The Citizens hebben genoeg spelers die kunnen scoren, dat weten we, maar ze missen een doelpuntenmachine."

“We hebben Manchester City in de afgelopen jaren geprezen als het ging om het aankoopbeleid en Josep Guardiola haalt het beste uit zijn selectie naar boven, maar ze hebben in de afgelopen jaren geen veelscorende nummer negen gehad”, zo concludeert Neville. De Brit haalt in zijn podcast het vertrek van Edin Dzeko en Sergio Agüero als voorbeelden aan en ziet ook in dat Gabriel Jesus niet het volledige vertrouwen van de Spaanse manager geniet. “Ik weet dat Guardiola graag met een elftal met veel middenvelders speelt, maar er ontstaan twijfels door het ontbreken van een scorende aanvaller.”