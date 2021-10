Claudio Ranieri maakt bij ‘trainerskerkhof’ rentree in Premier League

Maandag, 4 oktober 2021 om 12:55 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:30

Claudio Ranieri wordt de opvolger van de ontslagen Xisco Muñoz bij Watford. De momenteel clubloze trainer gaat voor twee seizoenen tekenen bij de huidige nummer vijftien van de Premier League. Volgens The Athletic hoopt Watford de komst van Ranieri maandag nog aan te kondigen. In het verleden stond Ranieri in de Premier League aan het roer bij Chelsea, Leicester City en Fulham.

De ervaren Italiaan, 69 jaar, was vanaf oktober 2019 tot en met het seizoen 2020/21 werkzaam als trainer van Sampdoria. In zijn eerste seizoen loodste hij de club van de laatste naar de vijftiende plek in de Serie A; in het afgelopen seizoen werd hij negende met de club. Ranieri verlengde zijn contract niet en is sindsdien werkloos. Zijn grootste succes als trainer is het winnen van de Premier League met Leicester City in het seizoen 2015/16. Midden in het daaropvolgende seizoen werd Ranieri echter ontslagen, omdat Leicester City in degradatiegevaar verkeerde.

Nadien werkte hij bij Nantes, Fulham, AS Roma en Sampdoria. Direct nadat Watford zondag melding maakte van het ontslag van Muñoz, werd duidelijk dat Ranieri de topkandidaat was om aan de slag te gaan op Vicarage Road. Niettemin was het ontslag van de Spanjaard opvallend te noemen. Watford, afgelopen seizoen gepromoveerd uit de Championship, verzamelde zeven punten uit zeven wedstrijden en zijn vier punten verwijderd van de degradatiestreep. De 1-0 nederlaag bij Leeds United van zaterdag werd hem fataal.

Watford stelde Muñoz in december van het vorige kalenderjaar enigszins verrassend aan als de opvolger van Vladimir Ivic. The Hornets hebben de afgelopen jaren een reputatie opgebouwd van een trainerskerkhof. In 2011, 2012, 2013, 2014 (drie keer), 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (twee keer), 2020 (twee keer) én 2021 wisselde Watford van trainer. Ranieri gaat een tweejarig contract tekenen en mag naar verluidt drie leden toevoegen aan zijn technische staf, maar zijn langetermijnperspectief is dus allerminst zeker.