Effectief Milan behoudt ongeslagen status en blijft in het spoor van Napoli

Zondag, 3 oktober 2021 om 22:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:42

AC Milan heeft zondagavond vrij eenvoudig de ongeslagen status in de Serie A een vervolg gegeven. De ploeg van trainer Stefano Pioli was op bezoek bij Atalanta met 2-3 te sterk. Even leken de Milanezen een 0-3 voorsprong uit handen te geven, maar het slotoffensief van Atalanta kwam te laat. Marten de Roon begon bij Atalanta in de basis, terwijl Teun Koopmeiners halverwege binnen de lijnen kwam. Milan blijft door de zege in het spoor van koploper Napoli en volgt op twee punten achterstand op de tweede plek.

Hoewel Milan bij rust al tegen een 0-2 voorsprong aankeek, was daar op basis van het spelbeeld weinig van te merken. De bezoekers deelden wel al heel snel een flinke tik uit, toen aanvoerder Davide Calabria binnen de minuut profiteerde van een flinke fout van Juan Musso: 1-0. De doelman van Atalanta had de bal voor het oprapen, maar tikte het leer om onverklaarbare wijze terug in de voeten bij de vleugelverdediger van Milan, voor wie het vervolgens een koud kunstje was om af te ronden. Atalanta kreeg wel kansen in het eerste bedrijf, maar was ongelukkig in de afronding. Onder meer een kopbal van Duván Zapata uit een hoekschop had een beter lot verdiend.

Terwijl de gelijkmaker in de lucht ging, verdubbelde Milan op slag van rust de voorsprong. Dit keer ging er een enorme fout van Remo Freuler aan vooraf. De middenvelder verspeelde de bal kinderlijk eenvoudig aan Tonali, die vervolgens een vrije doortocht genoot en met een geplaatst schot de korte hoek vond: 0-2. Gian Piero Gasperini bracht daarop Koopmeiners binnen de lijnen halverwege, maar moest toezien hoe zijn ploeg na rust moeite had om de defensie van Milan te doorbreken. Nadat Musso eerst nog een goede ingreep had op een kopbal van dichtbij van Alexis Saelemaekers, gooide Rafael Leão het duel tien minuten voor tijd alsnog in het slot.

In de omschakeling werd de aanvaller op de rand van de zestien gevonden door Theo Hernández, waarna hij niet twijfelde en verwoestend uithaalde in de rechterkruising: 0-3. Atalanta leek zich bij die die cijfers neer te leggen, maar richtte zich in de slotfase nog eenmaal op en kreeg loon na werken. Een schot van Davide Zappacosta kwam op de arm bij Junior Messias, waarna scheidsrechter Marco Di Bello de bal op advies van de VAR op de stip legde. Zapata wist zich wel raad met het buitenkansje en schoot verwoestend raak: 1-3. Het slotakkoord kwam in blessuretijd van de voet van Mario Pasalic, die bij de tweede paal klaar stond om af te ronden nadat twee Milan-spelers verzuimden in te grijpen: 2-3.