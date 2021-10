Slot verrast met één wijziging in basiself; Nelson in de wedstrijdselectie

Feyenoord treedt zondagmiddag zonder Jens Toornstra aan in de uitwedstrijd tegen Vitesse. De aanvoerder van de Rotterdammers zit in Arnhem op de reservebank en wordt op het middenveld vervangen door Fredrik Aursnes. Verder kiest trainer Arne Slot voor dezelfde namen als in de thuiswedstrijd tegen Slavia Praag, die afgelopen donderdag met 2-1 gewonnen werd. De van Arsenal gehuurde Reiss Nelson behoort voor het eerst tot de wedstrijdselectie van Feyenoord.

Toornstra stond in de tweede groepswedstrijd van de Conference League nog negentig minuten binnen de lijnen. Aursnes kwam tegen Slavia Praag nog als invaller in het veld, als vervanger van Orkun Kökçü. Er werd verwacht dat Slot met dezelfde basiself zou aantreden tegen Vitesse, maar hij heeft dus besloten om Toornstra uit zijn basiself te laten ten faveure van Aursnes. Justin Bijlow draagt door de reserverol van Toornstra de aanvoerdersband in Arnhem.

Het is onduidelijk of Toornstra aan de kant wordt gehouden wegens een (lichte) blessure. Voorafgaand aan het duel met PSV (0-4 zege) was zijn inzetbaarheid nog twijfelachtig, omdat hij in de wedstrijd tegen Maccabi Haifa (0-0) last aan zijn bovenbeen had overgehouden. “Jens vond het verstandig om zich vandaag even goed te laten behandelen aan zijn bovenbeen”, sprak Slot destijds. “Maar ik ga er vanuit dat hij zondag tegen PSV inzetbaar is.”

Vitesse-trainer Thomas Letsch heeft één wijziging doorgevoerd in zijn opstelling ten opzichte van het met 1-2 verloren duel in de Conference League met Stade Rennes. Oussama Darfalou is de vervanger van Nikolai Baden Frederiksen. Oussama Tannane is nog altijd niet van de partij bij Vitesse: de aanvallende middenvelder is tot in ieder geval maandag uit de selectie gezet bij de Arnhemmers.

Opstelling Vitesse: Schubert, Dasa, Doekhi, Bazoer, Rasmussen, Wittek; Bero, Ghobo, Tronstad; Openda en Darfalou.

Opstelling Feyenoord: Bijlow, Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökçü, Til; Jahanbakhsh, Linssen en Sinisterra.