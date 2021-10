Solskjaer zag gefrustreerde Van de Beek: ‘Dan zou ik steviger optreden’

Ole Gunnar Solskjaer heeft vrijdag tijdens het persmoment in aanloop naar de wedstrijd tegen Everton van komende zaterdag geprobeerd om de ongeduldige Donny van de Beek tot kalmte te manen. De middenvelder bleef woensdag tijdens het gewonnen Champions League-duel met Villarreal (2-1) negentig minuten op de bank zitten, waarop hij zijn zijn onvrede uitte door een kauwgompje weg te gooien.

Solskjaer gaf tegen de Britse pers aan dat hij zich goed in de middenvelder kan verplaatsen. “Ik ben waarschijnlijk vaker dan elke andere speler ingebracht als wisselspeler, ik moet een recordaantal optredens als invaller op mijn naam hebben staan. Je moet altijd klaar staan. Ik ben daar een paar keer niet gelukkig mee geweest, maar het is de beslissing van de manager.” De oud-spits kwam voor the Mancunians tot 235 wedstrijden in de Premier League, waarvan 84 als invaller. De Noorse manager deed vorig seizoen al nauwelijks een beroep op Van De Beek en ook in de afgelopen maanden krijgt de negentienvoudig international van Oranje amper kansen. De middenvelder kwam in drie duels nog niet verder dan 141 speelminuten.

Ai... Donny van de Beek ?? Opnieuw geen speelminuten en de middenvelder laat zijn frustratie de vrije loop en smijt zijn kauwgom weg ??#ZiggoSport #UCL #MUNVIL pic.twitter.com/XOLLilqE5z — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 29, 2021

Van de Beek oogde tijdens het Champions League-duel met Villarreal duidelijk gefrustreerd toen bleek dat hij opnieuw geen minuten zou maken, wat leidde tot het weggooien van een kauwgompje. De manager van Manchester United verwijt zijn middenvelder in ieder geval niets. 'Ik geef de leiding aan een team vol met internationals, competitieve voetballers die allemaal het verschil willen maken en willen spelen. Ze willen allemaal op het veld staan. Natuurlijk willen ze dat.” Volgens de manager oogt de ex-Ajacied nog altijd gemotiveerd. “Donny heeft zijn teamgenoten nooit negatief beïnvloed, laat ik dat vooropstellen. Als dat wel gebeurt, wordt het een ander verhaal. Dan zou ik steviger optreden.”

Manchester United neemt het zaterdagmiddag in de Premier League voor eigen publiek op tegen Everton. Van de Beek stond afgelopen zomer volop in de belangstelling van the Toffees, maar een tijdelijke overstap werd op deadline day door de directie van Manchester United geblokkeerd, zo vertelde zaakwaarnemer Guido Albers in een uitzending van Rondo. Albers gaf destijds aan dat Van de Beek geen EFL Cup- of FA Cup-speler is. “Hij is naar Engeland gegaan om in de Premier League te spelen. Niemand geeft garanties, maar ten opzichte van vorig jaar zijn de gesprekken wat harder en duidelijker geweest.”