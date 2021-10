‘Mensen denken soms dat Ajax een kille club is, maar dat is niet mijn ervaring’

Vrijdag, 1 oktober 2021 om 17:14 • Mart Oude Nijeweeme

Na vijf jaar in het buitenland te hebben gespeeld, keert Mike van der Hoorn zondag voor het eerst weer terug in de Johan Cruijff ArenA als FC Utrecht op bezoek gaat bij Ajax. De centrale verdediger speelde tussen 2013 en 2016 voor de Amsterdammers, werd er kampioen en speelde Europees voetbal, maar hoopt zijn voormalig werkgever komende zondag de eerste nederlaag van het seizoen te bezorgen.

Van der Hoorn kijkt met een goed gevoel terug op zijn tijd bij Ajax. "Ja, het blijft wel je oude club. Het is altijd leuk om weer mensen te zien met wie je hebt gewerkt en gevoetbald. Ik heb genoten van alles wat er bij een club als Ajax komt kijken", vertelt de mandekker in gesprek met De Telegraaf. "Het is een mooie, grote club om voor te spelen. Het is ook een warme club. Mensen van buitenaf denken soms dat het een kille club is. Maar dat is helemaal niet mijn ervaring."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De voormalig Ajacied krijgt zondag de schone taak om Sébastien Haller van scoren af te houden. "Hij is een spits die heel sterk is en specifieke kwaliteiten heeft die niet elke Eredivisie-spits heeft", gaat de verdediger van Utrecht verder. "Hij heeft overal veel goals gemaakt. Maar het gaat niet alleen om de duels die wij met hem gaan uitvechten. Het gaat ook om de aanvoer richting Haller. We moeten zorgen dat die geblokkeerd wordt. We moeten Ajax uit het ritme halen. Ze vinden het fijn als je ze in hun ritme laat komen. Dat ritme moeten we gaan doorbreken, zodat ze een hekel aan ons krijgen."

Volgens Van der Hoorn moet het dan wel beter gaan dan het tot op heden gaat. "We hebben een pittig programma voor de boeg", weet ook de verdediger. "Daarin moeten we laten zien dat we thuishoren in die top vijf, top zes. Daar heb ik vertrouwen in. We hebben ongelukkig en onnodig punten laten liggen tegen FC Twente en RKC Waalwijk. Die hopen we dan ergens anders weer erbij te snoepen. Het zou mooi zijn als dat zou lukken in de Johan Cruijff ArenA. Als je daar naartoe gaat met het idee ‘het wordt toch niks’, dan kun je beter meteen 3-0 in de boeken laten zetten."