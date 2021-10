Van de Looi ziet tweetal terugkeren en verwelkomt één debutant

Vrijdag, 1 oktober 2021 om 12:59 • Mart Oude Nijeweeme

In navolging van Louis van Gaal heeft ook Erwin van de Looi zijn definitieve selectie bekendgemaakt. De bondscoach van Jong Oranje ziet met Devyne Rensch en Kjell Scherpen een tweetal spelers terugkeren voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden. Daarnaast valt de naam van Anthony Musaba op. De aanvaller van sc Heerenveen maakt zijn debuut in de selectie.

Jong Oranje speelt op vrijdag 8 oktober in Zwitserland de eerstvolgende EK-kwalificatiewedstrijd in Lausanne. Vier dagen later is in Nijmegen Jong Wales de tegenstander. In totaal bestaat de selectie van Van de Looi uit 23 spelers. Van de Looi verraste met zijn voorselectie door liefst 22 (!) nieuwe namen op te roepen. "We beginnen met een nieuwe lichting van spelers die na 1 januari 2000 geboren zijn en hebben hiervoor afscheid moeten nemen van een generatie spelers", lichtte Van de Looi in augustus toe op de website van de KNVB.

Het EK 2023 wordt gezamenlijk georganiseerd door Roemenië en Georgië. Het toernooi wordt in juni en juli 2023 gehouden. Aan het eindtoernooi doen zestien landen mee, waarbij Georgië en Roemenië zich als gastlanden automatisch gekwalificeerd hebben. Aan de EK-kwalificatiecyclus doen 53 landen mee die verdeeld worden over acht poules. De groepswinnaars en de beste nummer twee plaatsen zich rechtstreeks voor het EK. De overige beste nummers twee maken via een play-off ook nog kans op de resterende vier EK-tickets.

Nederland zit in Groep E met Zwitserland, Wales, Bulgarije, Moldavië en Gibraltar. De ploeg van Van de Looi speelde tot op heden één kwalificatieduel tegen de Moldaven, die met 3-0 gewonnen werd. Zwitserland en Wales speelden al twee groepsduels, waardoor zij boven Nederland staan. Jong Oranje staat met drie punten uit één wedstrijd op de derde plek.

De definitieve selectie van Jong Oranje

Doel: Jay Gorter (Ajax), Fabian de Keijzer (FC Utrecht), Kjell Scherpen (Brighton and Hove Albion)

Verdediging: Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen), Sepp van den Berg (Preston North End), Melayro Bogarde (TSG Hoffenheim), Sven Botman (Lille OSC), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Ki-Jana Hoever (Wolverhampton Wanderers), Neraysho Kasanwirjo (FC Groningen), Devyne Rensch (Ajax)

Middenveld: Jurgen Ekkelenkamp (Hertha BSC), Kenzo Goudmijn (Sparta Rotterdam), Daniël van Kaam (FC Groningen), Ian Maatsen (Coventry City), Ludovit Reis (Hamburger SV), Kenneth Taylor (Ajax), Quinten Timber (FC Utrecht)

Aanval: Myron Boadu (AS Monaco), Brian Brobbey (RB Leipzig), Anthony Musaba (sc Heerenveen), Daishawn Redan (PEC Zwolle), Joshua Zirkzee (RSC Anderlecht)