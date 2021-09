Kroeg met PSV-fans gebarricadeerd door Sturm Graz-supporters

Donderdag, 30 september 2021 om 11:57 • Yanick Vos

Twee politiemannen zijn woensdagavond gewond geraakt bij ongeregeldheden tussen supporters van Sturm Graz en PSV. Het Eindhovens Dagblad schrijft donderdag dat een groep van ongeveer vijftig ‘zelfverklaarde hooligans’ woensdag door de binnenstad van Graz liep en afrende op een Ierse pub waar tientallen PSV-supporters zaten. Na ongeregeldheden zijn vier arrestaties verricht. Drie gearresteerden komen uit Nederland, de andere uit Oostenrijk.

Volgens ooggetuigen werd het café door de Sturm Graz-supporters gebarricadeerd, waardoor de PSV-fans niet meer naar buiten konden. Een kort handgemeen volgde, waarna de Oostenrijkers de benen namen. In het café zijn vernielingen aangericht en werd met glas gegooid. Volgens de berichtgeving hadden omliggende horecagelegenheden veel hinder van het handgemeen tussen de voetbalfans.

Supporters van PSV zijn gisterenavond aangevallen in Oostenrijk. Terwijl de supporters uit Eindhoven in een café zaten, stond er ineens een groep van Sturm Graz voor de deur. Volgens de Oostenrijkers bleven de supporters van PSV binnen. Het terras moest het ontgelden. pic.twitter.com/phAwjNhO5P — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) September 30, 2021

Kleine Zeitung meldt dat twee politieagenten gewond raakte bij het incident, dat rond tien uur in de avond plaatsvond. Naderhand was er in Graz veel politie op de been en heeft de brandweer de Ierse pub dichtgetimmerd. Er zijn later op de avond geen grote incidenten meer geweest waarbij de voetbalsupporters betrokken waren. PSV gaat vanavond op bezoek bij Sturm Graz. De wedstrijd begint om 18.45 uur en is met ongeveer 15.000 toeschouwers nagenoeg uitverkocht.

Austria. 29.09.2021

The day before the Europa League game, Sturm Graz hooligans attack PSV Eindhoven fans. pic.twitter.com/FBaxx6HorG — HooligansTV (@HooligansTV_eu) September 30, 2021

PSV is de groepsfase van de Europa League twee weken geleden begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Real Sociedad. Sturm Graz kwam op dezelfde avond in actie tegen AS Monaco en ging met 1-0 onderuit.

Vermoedelijke opstelling PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Sangaré, Götze, Van Ginkel; Doan, Zahavi, Gakpo.