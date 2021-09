Xavi Simons laat zich gelden in UEFA Youth League tegen Manchester City

Dinsdag, 28 september 2021 om 17:52 • Dominic Mostert

Xavi Simons heeft Paris Saint-Germain Onder-19 dinsdag een punt bezorgd tegen de leeftijdsgenoten van Manchester City in de UEFA Youth League. De middenvelder, een van de drie basisklanten met één Ligue 1-optreden op zijn cv, benutte in de tweede helft een strafschop en bepaalde de eindstand: 1-1. PSG hoopte op meer, omdat Manchester City twee rode kaarten ontving, maar slaagde er niet in om te winnen. Dinsdagavond nemen de A-elftallen van beide teams het tegen elkaar op.

De Fransen begonnen twee weken geleden met een 2-2 remise bij Club Brugge, terwijl Manchester City eerder met 5-1 won van RB Leipzig. Simons was de enige Nederlander bij PSG, maar in de persoon van Mikki van Sas had Manchester City wel een Nederlandse reservekeeper. Na voorbereidend werk van Simons was Daouda Weidmann vroeg in de wedstrijd dicht bij het openingsdoelpunt. De middenvelder schoot op de paal, kort nadat Tai Sodje aan de overzijde ook een goede kans had laten liggen. Na een halfuur zorgde Shea Charles voor de 0-1. De middenvelder van de bezoekers ontving de bal aan de rand van het strafschopgebied en zocht de hoek met veel precisie uit.

Simons raakte in de slotfase van de eerste helft wat gefrustreerd en kreeg een gele kaart voor een onbesuisde tackle. Na de pauze werd de situatie rooskleuriger voor PSG. Djeidi Gassama werd bediend door Simons en werd in het strafschopgebied neergehaald door Finley Burns, die een directe rode kaart ontving. Simons plaatste de daaropvolgende penalty in de rechterhoek. De bezoekers moesten twaalf minuten voor tijd door met negen man, omdat Charles zijn tweede gele kaart ontving voor een overtreding op Simons, maar met een 4-4-0-formatie hield Manchester City stand in de laatste minuten van de wedstrijd.