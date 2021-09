André Onana doorbreekt stilzwijgen: ‘Furosemide, wat is dat?’

Vrijdag, 24 september 2021 om 20:03 • Dominic Mostert

André Onana heeft voor het eerst sinds de bekendmaking van zijn dopingschorsing een interview gegeven. In gesprek met De Telegraaf vertelt de keeper van Ajax dat hij zich van geen kwaad bewust was, toen hij werd beschuldigd van het innemen van het verboden middel furosemide. Hij kreeg daar een schorsing van een jaar voor, die in hoger beroep werd teruggebracht tot negen maanden door sporttribunaal CAS. Daardoor staat Onana tot 4 november aan de kant.

Onana koos er bewust voor om niet te reageren op alle 'bullshit' die over hem is gezegd en geschreven in de afgelopen maanden. Hij ging voor zichzelf trainen in Salou. Er was Onana veel aan gelegen om fit te blijven, ondanks dat hij niet kon voetballen. "Tijdens mijn schorsing ben ik zelfs niet naar mijn moeder in Kameroen geweest, omdat ik elke minuut wilde benutten om een betere versie van mezelf te maken. Dat was ik aan mezelf en aan Ajax verplicht."

Ajax en Onana benadrukten tegenover de UEFA dat de doelman het verboden middel niet bewust innam. Onana dacht naar eigen zeggen dat hij een paracetamol innam. "Furosemide, wat is dat?", dacht de Kameroener, toen hij de beschuldiging voor het eerst hoorde. "Dit moest een vergissing zijn, dacht ik. Had de UEFA mijn test met die van iemand anders verwisseld? Op het moment dat ik kreeg uitgelegd dat het middel wordt gebruikt door vrouwen na een zwangerschap, werd ik stil. Ik was net vader geworden van André junior. Het zou toch niet?"

Onana traint sinds 4 september weer bij Ajax. Hij is door Ajax ingeschreven voor de groepsfase van de Champions League. De sluitpost zou speelminuten kunnen maken tegen Besiktas (24 november) en Sporting Portugal (7 december). Bij zijn absentie was Maarten Stekelenburg de eerste keeper, maar vanwege liesklachten is Remko Pasveer dat momenteel.