Franse media mikken opnieuw op Wijnaldum na uiterst teleurstellend optreden

Donderdag, 23 september 2021 om 10:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:14

Paris Saint-Germain kroop woensdagavond voor de tweede keer binnen een paar dagen tijd door het oog van de naald. Nadat de ploeg van Mauricio Pochettino zondag tegen Olympique Lyon (2-1) ontsnapte via Mauro Icardi, lukte dat tegen FC Metz (1-2) dankzij een treffer van Achraf Hakimi diep in de blessuretijd. Het spel van Georginio Wijnaldum kan de Franse media echter nog maar weinig bekoren. De middenvelder lijkt last te hebben van aanpassingsproblemen en werd tegen Metz na ruim een uur spelen naar de kant gehaald voor Angel Di María.

Wijnaldum keerde tegen Metz terug in de basisopstelling, nadat hij tegen Lyon genoegen moest nemen met een plek op de reservebank en pas in de slotfase binnen de lijnen werd gebracht. De Nederlander oogde onwennig, zag ook Cédric Rablat van Foot Mercato. "Wijnaldum miste het vanavond weer", schreef de Franse journalist. "Los van het feit dat hij moeite heeft om centraal te spelen, komt hij techniek te kort en ondervindt hij problemen bij het begrijpen van zijn ploeggenoten. Het is teleurstellend."

Ook L'Équipe was niet onder de indruk van het optreden van Wijnaldum. De middenvelder kreeg als rapportcijfer een 3, net als Kylian Mbappé. Laatstgenoemde eiste een negatieve hoofdrol op door in de slotfase de confrontatie te zoeken met doelman Alexandre Oukidja. "Hij moet zich anders gedragen om geliefd te worden. Ik hou van hem als speler, hij is heel goed. Maar hij zou er baat bij hebben om zich anders te gedragen, zich meer bescheiden op te stellen", adviseerde trainer Frédéric Antonetti Mbappé na afloop.

Le Parisien vergeleek het optreden van Wijnaldum met een spook. "Hij vertolkte op fraaie wijze de rol van Belphégor." Belphégor is de naam van het spook van het Louvre, in een serie uit 1965. Wijnaldum zelf was vooral content met de de zevende overwinning op rij in de Ligue 1. "Het was geen makkelijke wedstrijd, maar wat een manier om in de allerlaatste minuut de zege alsnog veilig te stellen. Hakimi is on fire", schreef de middenvelder op sociale media.