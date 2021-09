Bart Ramselaar scoort tweemaal doet gooi naar ‘Doelpunt van de Week’

Woensdag, 22 september 2021 om 20:39 • Mart van Mourik

FC Utrecht heeft woensdagavond een eenvoudige zege geboekt op bezoek bij NEC. Halverwege genoten de Domstedelingen al een 0-1 voorsprong, die in het tweede bedrijf nog verder werd uitgebouwd: 0-3. Bart Ramselaar was met twee treffers de grote man aan Utrechtse zijde; Anastasios Douvikas kreeg een basisplek en maakte zijn derde doelpunt van het seizoen. Dankzij de zege klimt de ploeg van René Hake voorlopig naar de vierde plek op de ranglijst, terwijl de Nijmegenaren blijven steken op de zevende positie in de Eredivisie.

Bij de afwezigheid van de geblesseerde Simon Gustafson mocht Othman Boussaid zijn opwachting maken op de nummer tienpositie. Na acht speelminuten kreeg de aanvallende middenvelder direct een assist achter zijn naam, al kon het doelpunt volledig worden toegeschreven aan Bart Ramselaar. De vleugelspeler kreeg de bal aan de linkerkant van het veld voor zijn voeten en trok naar binnen, waarna hij van circa 25 meter van het vijandige doel een succesvol schot in de verre hoek produceerde: 0-1. Vervolgens hoopte NEC iets terug te doen.

Bart Ramselaar met de 0-1 ??



? 18.45 uur

?? ESPN

#?? #NECUTR pic.twitter.com/BcRlZOuPY5 — ESPN NL (@ESPNnl) September 22, 2021

In de achttiende speelminuut kwam de thuisploeg tot tweemaal toe dicht bij een treffer. Eerst werd een schot van Mikkel Duelund geblikt, en vervolgens smoorde ook de poging van Jonathan Okita in de kiem. De grootste kans van het eerste bedrijf voor de Nijmegenaren werd overigens genoteerd door Elayis Tavsan. De buitenspeler onderschepte een erbarmelijke breedtepass op eigen helft van Mike van der Hoorn en kreeg de vrije doorgang naar het doel van Maarten Paes, maar het schot dat volgde werd aangeraakt en belandde op de bovenkant van de lat.

In het tweede bedrijf nam Utrecht meer afstand van de opponent. Net op het moment dat NEC meer risico leek te gaan nemen in een poging de gelijkmaker te forceren, sloeg Douvikas toe. De Griekse spits ontving de bal van Boussaid, draaide snel weg en schoot onberispelijk raak: 0-2. Het doek viel elf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd definitief. Na een fraaie pass van Mimoun Mahi maakte Ramselaar ruimte voor het schot en tekende op koelbloedige wijze de 0-3 aan.