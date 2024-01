Utrecht in gesprek over transfer Ramselaar; verdediger vertrekt naar Villarreal

Het is goed mogelijk dat Bart Ramselaar vertrekt bij FC Utrecht, zo meldt Voetbal International. De Domstedelingen zijn met Lion City Sailors uit Singapore in gesprek over een transfer van de 27-jarige middenvelder annex linksbuiten.

Bij LC Sailors komt Ramselaar een bekende tegen. Alexander Rankovic is namelijk de trainer van die club. Rankovic was assistent bij Utrecht onder Henk Fraser en Michael Silberbauer.

Ook Richairo Zivkovic staat onder contract bij de club uit Singapore. De voormalig spits van onder meer FC Emmen, Ajax, Utrecht en FC Groningen kwam afgelopen zomer transfervrij over.

Hoeveel geld Utrecht ontvangt voor de geboren Amersfoorter, is niet bekend. Volgens Transfermarkt heeft Ramselaar een waarde van twee miljoen euro.

Ramselaar maakte in 2015 zijn debuut namens Utrecht. In 2016 vertrok hij voor iets minder dan vijf miljoen euro naar PSV, waar blessures hem parten speelden. In 2019 keerde hij terug in De Galgenwaard.

Hugo Novoa

Ook Hugo Novoa maakt het seizoen niet af in Utrecht. De Spanjaard, die werd gehuurd van RB Leipzig, wordt door de Duitse club eerder teruggehaald en meteen werd doorverhuurd aan Villarreal, zo meldt De Telegraaf vrijdagmiddag.

Het avontuur van Novoa in de Domstad blijft zo slechts beperkt tot zes wedstrijden. In het met 0-2 verloren thuisduel met Almere City kreeg hij twee gele kaarten binnen drie minuten en moest hij vroegtijdig inrukken.

