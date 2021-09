‘Zoals je in de afgelopen duels merkte, kom ik wel aan mijn minuten bij Ajax’

Woensdag, 22 september 2021 om 16:15 • Laatste update: 16:22

Perr Schuurs maakte dinsdag tegen zijn oude club Fortuna Sittard (0-5) de negentig minuten vol bij Ajax. Het was bovendien de eerste basisplaats van dit seizoen voor de 21-jarige verdediger, die weet dat hij vanwege de grote concurrentiestrijd bij Ajax geduld moet hebben. Aanvankelijk zou Schuurs tegen Fortuna op de bank zitten, maar in de warming-up haakte concurrent Jurriën Timber af met een blessure. Daardoor vormde Schuurs het centrale duo met Lisandro Martínez.

“De voorbereiding verliep heel goed voor mij. Ik speelde alles en voelde me sterk. Tegen Leeds United ging de eerste helft ook goed, alleen liep ik daarin wel een blessure op”, zo geeft de Ajacied aan tegen Voetbal International. Door de kuitblessure was de centrale verdediger ruim twee weken uit de roulatie, net voor de start van de competitie. “Blessures komen natuurlijk nooit op een goed moment, maar deze was wel op een extra zuur moment.”

De 21-jarige verdediger moest toezien hoe hij de concurrentiestrijd definitief verloor van Jurriën Timber, die dankzij zijn sterke spel niet meer weg te denken is uit de basiself van Ajax en inmiddels ook onder Louis van Gaal tot de vaste kern van het Nederlands elftal behoort. Het zit niet in het karakter van Schuurs om bij Erik ten Hag te klagen over de weinige speelminuten. “Ik ben een teamspeler, het gaat om Ajax en we willen prijzen pakken. En zoals je in de afgelopen wedstrijden hebt gemerkt, kom ik wel aan mijn minuten, en moet ik gewoon geduldig wachten op mijn kans.” Zaterdag deed Schuurs de hele tweede helft mee tegen SC Cambuur (9-0 zege).

Ondanks dat Schuurs momenteel tweede keuze is, liet Ten Hag dinsdagavond op de persconferentie na de wedstrijd weten genoeg vertrouwen te hebben in de verdediger. “Als je ziet hoe Timber zich ten opzichte van het voorjaar ontwikkeld heeft, is dat natuurlijk uitstekend. Die heeft een streepje voor. Maar ik vond Schuurs de beste verdediger van Jong Oranje op het EK. Daar liet hij duidelijk zijn potentie zien, ook voor de top.” Mochten speelminuten tijdens de eerste seizoenshelft toch uitblijven voor de jeugdinternational, is een verhuurperiode geen optie. “Natuurlijk wil ook ik altijd spelen, maar we hebben een vol programma met zoveel wedstrijden, dat ik echt wel aan mijn minuten zal komen dit seizoen.”