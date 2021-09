Crysencio Summerville maakt basisdebuut; Liverpool en City superieur

Dinsdag, 21 september 2021 om 22:58 • Chris Meijer

Liverpool en Manchester City hebben zonder problemen de vierde ronde van de EFL Cup weten te bereiken. The Reds wonnen met 0-3 op bezoek bij Norwich City, waar Tim Krul het moest stellen met een plek op de reservebank. Wycombe Wanderers kwam nog verrassend op voorsprong in het Etihad Stadium, maar stapte uiteindelijk met een 6-1 nederlaag van het veld tegen Manchester City. Crysencio Summerville maakte dinsdagavond zijn basisdebuut voor Leeds United in de uitwedstrijd tegen Fulham, die na strafschoppen gewonnen werd door de bezoekers.

Norwich City - Liverpool 0-3

Met een flink aantal reservespelers kwam Liverpool op bezoek bij Norwich City geen moment in de problemen. De score werd al binnen vijf minuten spelen geopend door Takumi Minamino, die uit een hoekschop van Divock Origi al snel voor de openingstreffer zorgde. Tim Krul, die genoegen moest nemen met een plek op de reservebank, zag hoe zijn ploeg vervolgens op slag van rust verzuimde om langszij te komen. Christos Tzolis mocht aanleggen vanaf elf meter na een overtreding van Conor Bradley, maar vond Caoimhin Kelleher op zijn weg. Liverpool gooide het duel na vijf minuten in de tweede helft in het slot. De voorzet vanaf links kwam van de voet van voormalig Willem II'er Konstantinos Tsimikas, waarna Origi raak kopte: 0-2. Het slotakkoord van Minamino volgde tien minuten voor tijd. De Japanner kreeg de bal enigszins gelukkig mee en vond de korte hoek: 0-3.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Manchester City - Wycombe Wanderers 6-1

Het normaal gesproken in de League One uitkomende Wycombe Wanderers bracht het gewijzigde elftal van Manchester City - met wel onder meer Kevin De Bruyne, Phil Foden, Raheem Sterling en Riyad Mahrez aan de aftrap - al vroeg aan het schrikken. Met 22 minuten op de klok was Brandon Hanlan het eindstation van een aanval die na een afgeslagen hoekschop opnieuw werd opgezet. De bezoekers konden slechts zeven minuten genieten van de verrassende voorsprong, tot De Bruyne op aangeven van Foden de stand weer gelijk wist te trekken.

Manchester City stelde vervolgens nog voor rust orde op zaken. Josh Wilson-Esbrand bracht Mahrez in stelling en zette the Citizens op voorsprong. In de blessuretijd van de eerste helft vuurde Foden vanaf de rand van het strafschopgebied de thuisploeg naar een veilige marge, die in de tweede helft niet meer in gevaar zou komen. Ferran Torres, Mahrez en de negentienjarige invaller Cole Palmer bepaalden de eindstand in de laatste twintig minuten op uiteindelijk forse 6-1 overwinning.

Fulham - Leeds United 0-0, Leeds United wint na strafschoppen

Crysencio Summerville stond op Craven Cottage voor het eerst aan de aftrap bij Leeds United, nadat hij afgelopen weekeinde al als invaller zijn debuut in het eerste elftal van the Whites. De negentienjarige vleugelaanvaller stond uiteindelijk 75 minuten op het veld tegen het vorig seizoen naar de Championship gedegradeerde Fulham en ging naar de kant met een gele kaart achter zijn naam. Op dat moment was er nog niet gescoord en uiteindelijk moesten strafschoppen de beslissing brengen. Rodrigo Muniz miste de beslissende strafschop namens Fulham, waardoor Leeds United de vierde ronde van de EFL Cup bereikte.

Overige uitslagen:

Brentford - Oldham Athletic 7-0

Burnley - Rochdale 4-1

Preston North End - Cheltenham Town 4-1

Queens Park Rangers - Everton 2-2, QPR wint na strafschoppen

Sheffield United - Southampton 2-2, Southampton wint na strafschoppen

Watford - Stoke City 1-3

Wigan Athletic - Sunderland 0-2