Erik ten Hag lovend: ‘Laat hem een voorbeeld zijn voor velen’

Dinsdag, 21 september 2021 om 21:53 • Chris Meijer • Laatste update: 22:06

Erik ten Hag is zeer te spreken over Noussair Mazraoui. De 23-jarige rechtsback van Ajax was in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard (0-5 overwinning) andermaal goed voor een doelpunt, waarmee hij zijn seizoenstotaal al naar drie treffers en drie assists tilt. Ten Hag vertelt voor de camera van ESPN dat hij Mazraoui tegen het einde van vorig seizoen heeft voorgehouden dat hij meer in aanvallende zin kon bijdragen.

“Laat hem een voorbeeld zijn voor velen”, vertelt Ten Hag. “Mazraoui is topfit, hij haalt het uiterste er uit en dan zie je dat hij uitblinkt. Dat vind ik mooi om te zien, ik hoop dat hij het volhoudt. Ik heb hem voorgehouden dat hij veel meer in aanvallende zin kon bijdragen. In de seizoenen hiervoor heeft hij ook een aantal geweldige wedstrijden gespeeld. Onze backs komen vaak in aanvallende posities terecht, waar je voor een goal of assist kunt zorgen. Dan moet je wel de bereidheid hebben om te investeren om daar te kunnen komen.”

Ten Hag krijgt vervolgens de vraag of hij met Mazraoui heeft gesproken over het verlengen van zijn aflopende contract. “Ja, natuurlijk. Dat willen we allemaal graag. Dat wil Nous graag. Ik hoop dat het zover komt. Dat contract is niet zo spannend. Het spel dat hij op de mat legt is belangrijk”, reageert Ten Hag. Ook Mazraoui zelf wordt door ESPN gevraagd naar de contractonderhandelingen. “Ik sta er zeker open voor, dat heb ik al meerdere keren gezegd. Er moet wel een bepaalde waardering zijn, dat is heel simpel. Financiën, het spelen: alles, waardering in het algemeen.”

“Dat is ook dat je het krediet krijgt om te blijven spelen als het even minder gaat. Het zou misschien een last van mijn schouders nemen als het afgerond is, maar ik geef het niet te veel aandacht”, vervolgt Mazraoui. Dat hij dit seizoen al bij zes doelpunten betrokken was, is volgens hem het resultaat van het feit dat hij ‘ermee bezig’ is. “Alles erop en eraan. Dat resulteert in statistieken. Ik ben er blij mee.”

“Ik heb me niks voorgenomen qua aantal doelpunten of assists, maar ik wilde er wel meer mee bezig zijn”, stelt Mazraoui. “Mijn sprints afmaken de zestien in, bijvoorbeeld. Ik ben in aanvallend opzicht nog meer gaan geven. Met de trainer heb ik een gesprek gevoerd over het feit dat mijn statistieken beter konden voor een speler met mijn kwaliteiten. Ik was het daar mee eens en nu laat ik het zien. Elke wedstrijd wil ik meer.”