Ten Hag wisselt elftal op twee posities tegen Cambuur; Antony op de bank

Zaterdag, 18 september 2021 om 18:49 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:11

De opstelling van Ajax voor het thuisduel met SC Cambuur is bekend. Trainer Erik ten Hag kiest op de linksbackpositie voor Nicolás Tagliafico, wat betekent dat Daley Blind zijn plaats moet afstaan. Ook Antony begint op de bank. Hij wordt voorin vervangen door David Neres. Het duel in de Johan Cruijff ArenA gaat om 20.00 uur van start en staat onder leiding van scheidsrechter Sander van der Eijk.

Het is niet bekend of Blind een blessure heeft of rust krijgt van Ten Hag. De verdediger annex middenvelder stond woensdag tegen Sporting Portugal nog aan de aftrap en werd tien minuten voor tijd naar de kant gehaald voor Perr Schuurs. Voor Tagliafico is het zijn eerste optreden sinds de verloren wedstrijd in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. In dat duel kreeg Tagliafico rood na een overtreding op Ramalho. Sindsdien werd de Argentijn gepasseerd door Ten Hag en kreeg Blind de voorkeur op de linksbackpositie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook Antony begint op de bank bij de Amsterdammers. De Braziliaan was tegen Sporting op dreef en leverde onder meer twee assists op Sébastien Haller. Tegen Cambuur wordt zijn plek ingenomen door Neres. Steven Berghuis staat wederom op de nummer 10-positie. Verder is Maarten Stekelenburg nog niet fit genoeg om te spelen tegen de club uit Leeuwarden, waardoor Remko Pasveer het doel verdedigt. De van een blessure teruggekeerde Mohammed Kudus begint op de reservebank, nadat hij vrijdagavond bij de beloftenploeg trefzeker was tegen Almere City (2-4).

Cambuur speelt voor het eerst sinds november 2015 een duel met Ajax in de Johan Cruijff Arena; toentertijd werd de grootste nederlaag op bezoek in Amsterdam geëvenaard (5-1). Van alle teams die Ajax meer dan tien keer trof in de Eredivisie heeft het alleen tegen FC Dordrecht een hoger winstpercentage (91,7%) dan tegen SC Cambuur (85,7% - 12/14). Cambuur won één van de voorgaande veertien Eredivisie-ontmoetingen met de ploeg die op dat moment de regerend landskampioen was (twee remises, elf nederlagen): op 11 april 1999 won Cambuur met 4-1 van Ajax.

Opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Tagliafico; Alvarez, Gravenberch, Berghuis; Neres, Haller, Tadic

Opstelling SC Cambuur: Stevens; Schmidt, Mac-Intosh, Tol, Bangura; Hoedemakers, Jacobs, Maulun; Breij, Boere, Kallon