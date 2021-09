‘Ik weet dat het best sneu en kinderachtig is voor een man van 35 jaar’

Zaterdag, 18 september 2021 om 08:26 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:26

Go Ahead Eagles en PEC Zwolle spelen zondag de eerste IJsselderby in dik vier jaar. Sinds het seizoen 2016/17, toen PEC tweemaal met 1-3 won, stonden de rivalen uit Overijssel niet meer tegenover elkaar. Voor Bram van Polen zijn het de mooiste wedstrijden van het seizoen en na vijftien jaar in dienst van PEC hoeft hij geen gele en rode kleuren in zijn huis. “Ik realiseer me dat dit best sneu en kinderachtig is voor een man van 35 jaar. Maar het is echt zo. Ik wil die Go Ahead Eagles-kleuren niet zien in mijn huis.”

Geen tulpen, of pionnetjes bij een bordspel, in deze kleuren zodoende in huize Van Polen. “Elke club verdient een rivaal. Derby's zijn de mooiste wedstrijden van het jaar”, benadrukt de captain zaterdag in gesprek met het Algemeen Dagblad. John Stegeman maakte zich niet geliefd toen hij in 2019 Go Ahead inruilde voor PEC. Hij hoeft zich dan ook niet meer te vertonen in Deventer, waar ook Van Polen niet te vinden zal zijn. “Ik geloof niet dat het verstandig is als ik op een vrije zaterdag een terrasje ga pakken in die stad. Al voel ik die behoefte ook niet, hoor. Zwolle is veel mooier.”

Joey van den Berg kwam in het verleden voor zowel Go Ahead als PEC uit. “Ik ben een keer met de supportersbus van PEC naar Go Ahead-uit geweest”, vertelt de middenvelder. “Als je dan die Vetkampstraat binnen komt rijden en die opgefokte zee van mensen op ziet doemen, is dat heel indrukwekkend. Je rijdt het hol van de leeuw binnen en kunt geen kant meer op; dat gevoel heb je. Ik denk dat daarin het grootste verschil zit. PEC Zwolle-fans willen enorm graag die derby winnen. Maar bij Go Ahead-supporters is het alsof hun leven ervan afhangt.”

Jan Kromkamp omschrijft de IJsselderby als ‘een wedstrijd die altijd beladen is en die je móet winnen als je bij Go Ahead zit’. “Ik genoot altijd van die derbysfeer. Als jonge speler vond ik het al prachtig”, benadrukt de oud-verdediger, die zijn loopbaan startte en afsloot in Deventer, in De Telegraaf. “Art Langeler wilde me aan het einde van mijn loopbaan naar PEC halen. Ik heb meteen gezegd: ’Art, dat kan ik niet maken.’ Er zijn mensen die het wel doen, zoals Stegeman, maar voor mij was dat uitgesloten. Daarom heb ik mijn carrière weer afgesloten bij Go Ahead.”

Joost Broerse ziet de derby als een uitgelezen mogelijkheid voor zijn oude club PEC om de negatieve tendens om te keren. In Zwolle wacht men na vier speeldagen nog op het eerste doelpunt en ook het eerste punt. Het doelsaldo is veelzeggend: 0-6. “Dit is bij uitstek een wedstrijd om weer in een goede flow te komen. Als je deze wint dan zijn de mensen in Zwolle die eerste vier wedstrijden alweer bijna vergeten. Al bestaat natuurlijk ook het risico dat uitgerekend Go Ahead je nog dieper in de put duwt. Daar moet in Zwolle echt helemaal niemand aan denken.”

PEC won zogezegd de laatste twee Eredivisie-duels met Go Ahead, maar won nog nooit drie IJsselderby’s op rij op het hoogste niveau. Go Ahead, dat zestiende staat, begint voor het eerst sinds maart 1985 als hoger geklasseerde ploeg aan een Eredivisie-duel met PEC (achttiende); toen stond Go Ahead dertiende en PEC zeventiende.