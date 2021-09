Grealish haalt gelijk: ‘Ik zei toch dat zijn snelheid in FIFA hoger moest zijn’

Vrijdag, 17 september 2021 om 11:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 11:49

Jack Grealish is onder de indruk van het doelpunt dat Declan Rice donderdagavond maakte tegen Dinamo Zagreb. Grealish zag zijn landgenoot namens West Ham United een indrukwekkende dribbel vanaf eigen helft aangaan en zelf afronden. "Declan, ik zei toch tegen je dat je snelheid in FIFA 22 hoger zou moeten liggen", lacht Grealish op Twitter.

Rice leverde met zijn indrukwekkende solo een bijdrage aan de eerste Europa League-zege van West Ham United, dat debuteerde in het toernooi. De middenvelder maakte ook op de UEFA een uitmuntende indruk, want hij werd genomineerd voor Europa League Speler van de Week. Ook Mario Götze (PSV), Victor Osimhen (Napoli), Juanmi (Real Betis) maken kans op de eretitel, die op basis van stemmen van het publiek wordt vergeven.

Incoming nutmeg from @_DeclanRice ?? So many great goals this morning in Matchday 1 of the @EuropaLeague, what one was your favourite? ?#SparkSport #EuropaLeague pic.twitter.com/HChN0PwZup — Spark Sport (@sparknzsport) September 17, 2021

Grealish figureerde onlangs met Rice in een YouTube-video van het Engelse nationale elftal, waarin de twee spelers hun ratings in FIFA 22 bespraken. "Weet je wat gewoon gek is? Jouw snelheid, man", aldus Grealish, die zag dat Rice in het spel een pace van slechts 66 heeft gekregen. Ook Rice zelf kon zich daar niet in vinden. "Ik ben niet langzaam. Dat is het ding. Ik ben ervan overtuigd dat ze achter hun computer zitten en verveeld zijn, nadat ze duizend spelers hebben beoordeeld. 'Hij is iets in de 60, hij is iets in de 70. Klaar.'"

Zelf zag Grealish zijn algemene rating omhoog gaan van 80 naar 84. "Ik vind FIFA spelen geweldig", zei de aanvallende middenvelder van Manchester City, die blij is met zijn beoordeling. "Daar neem ik zeker genoegen mee. Mijn snelheid, schieten, passing en fysiek is omhoog gegaan, verdediging hetzelfde gebleven. 88 voor dribbelen, heel mooi."