Roger Schmidt kiest opnieuw voor Olivier Boscagli op middenveld

Donderdag, 16 september 2021 om 19:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:48

Roger Schmidt heeft de opstelling van PSV bekendgemaakt voor de eerste groepswedstrijd in de Europa League. De Eindhovenaren treden tegen Real Sociedad aan in dezelfde opstelling als afgelopen zaterdag tegen AZ (0-3 winst). Dat betekent dat Olivier Boscagli opnieuw doorschuift naar het middenveld en zo een plek in de verdediging vrijmaakt voor Armando Obispo. De aftrap is om 21.00 uur in het Philips Stadion.

PSV moet het tegen de Basken stellen zonder Ibrahim Sangaré, die nog enkele weken uitgeschakeld is door een spierblessure. Wel keert Davy Pröpper na drie weken afwezigheid terug van een spierkwetsuur. De middenvelder begint op de bank. Ook Maximiliano Romero is terug in de wedstrijdselectie van PSV. De centrumspits speelde exact een jaar geleden voor het laatst een officiële wedstrijd en is hersteld van een zware knieblessure. Carlos Vinícius heeft zijn werkvergunning gekregen en kan debuteren vanaf de bank.

Joël Drommel begint zoals gebruikelijk in het doel bij PSV, terwijl Phillipp Mwene en Philipp Max de backposities bezetten. Achterin vormt André Ramalho een centraal duo met Obispo, terwijl het controlerende blok op het middenveld bestaat uit Marco van Ginkel en Boscagli. Mario Götze speelt als nummer tien vlak achter Eran Zahavi, terwijl Noni Madueke en Cody Gakpo de vleugelspitsen zijn.

Real Sociedad treedt tegen PSV aan in een 4-4-2-formatie. Met voormalig Willem II-spits Alexander Isak hebben de Spanjaarden één speler in de basis met ervaring in de Eredivisie. Ex-FC Groningen-spits Alexander Sörloth begint op de bank. De bekendste namen in de opstelling zijn waarschijnlijk die van voormalig Manchester City-ster David Silva en ex-Manchester United-speler Adnan Januzaj.

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Obispo, Max; Van Ginkel, Götze, Boscagli; Madueke, Zahavi, Gakpo

Opstelling Real Sociedad: Remiro; Zaldúa, Elustondo, Le Normand, Muñoz; Januzaj, Zubimendi, Merino, David Silva; Oyarzabal, Isak