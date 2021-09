Driessen reageert op uitspraak die viraal ging: ‘Het kleeft een beetje aan me'

Donderdag, 16 september 2021 om 14:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:33

Het waren woensdagavond niet alleen de vier doelpunten van Sébastien Haller waar veel over gesproken werd. Ook een eerder gedane uitspraak van Valentijn Driessen werd breed uitgemeten. In het programma Voetbalpraat van ESPN zei Driessen eerder dat de spits te veel met zichzelf bezig is, geen kwaliteit heeft en daardoor niet in de Champions League mee zou kunnen. Driessen werd donderdag door collega Pim Sedee geconfronteerd met die uitspraken en ging er uitgebreid op in.

"Soms heb je weleens wat", reageert Driessen op de video die woensdagavond viraal ging. "Dit is een fragment van ik meen een maand geleden, direct na Ajax - PSV. Toen werd hij ook gewisseld en kreeg hij applaus omdat hij gewisseld werd. Toen zat hij met zichzelf in de knoop. Op dit moment staat er geen maat op hem. Dat heb je wel vaker met spitsen en oud-spitsen. Vorm is iets ongrijpbaars en dat had hij gisteren ook. Dat kun je wel stellen met vier goals. En toch denk ik niet dat Haller en Antony zo'n glansrol hadden kunnen pakken als bij Sporting Portugal iedereen present was geweest."

Haller kan niet in de Champions League. pic.twitter.com/RAxzYof32v — ???????????? ?????????????????? ???? (@warmehart) September 15, 2021

Collega Pim Sedee strooit nog iets extra zout in de wonden door Driessen te refereren aan uitspraken over Lucas Moura, waar de chef voetbal in het verleden eveneens zijn twijfels over had. De Braziliaan schoot Tottenham Hotspur vervolgens naar de finale van de Champions League ten koste van Ajax. "Heb je nog een zelfanalyse gedaan?", vraagt zijn Telegraaf-collega. "Het kleeft een beetje aan me, maar ik word altijd om voorspellingen gevraagd. Ik moet altijd iets vooraf zeggen. Achteraf is het heel makkelijk. Je neemt de omstandigheden mee."

Driessen benadrukt dat Haller voor hem een onbekende was in de Champions League. "Het is niet echt de Ajax-spits die je verwacht. Eerste paal, snelheid, fluwelen balbehandeling, kapstok, noem maar op. Wat hij wel heel goed kan is op de goede plaats staan. Het is echt een doelpuntenmachine wat dat betreft. Hij logenstraft nu heel veel mensen, waaronder mij. Zolang het duurt, want spitsen komen ook altijd weer een keer droog te staan. We gaan kijken wat hij dan aan het elftal toevoegt."

Op de vraag of de telefoon van Driessen roodgloeiend staat, zegt de chef voetbal dat de rust inmiddels is wedergekeerd. "Het is ook alleen maar sociale media, hè", aldus Driessen. "Wie wat zegt, moet ook kunnen incasseren. Als je geschoren wordt moet je stil blijven zitten. Het zijn allemaal open deuren, maar het is wel waar. Vandaar dat jij ook belt om mij wat zout in de wonden te strooien. Maar ik kan het wel hebben hoor."