Sneijder snapt Ten Hag niet: ‘Wat bedoelt hij? Ik zou het niet weten’

Woensdag, 15 september 2021 om 20:56 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:03

Wesley Sneijder heeft met enige verbazing gekeken naar het interview van Erik ten Hag voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd van Ajax op bezoek bij Sporting Portugal. Ten Hag stelt tegenover RTL7 dat Ajax 'stoïcijns' moet spelen om kans te maken, maar Sneijder begrijpt niet wat de trainer van de Amsterdammers daarmee bedoelt.

“Marcel doet net alsof hij het begrijpt, hé”, reageert Sneijder op het interview van Ten Hag met de verslaggever van RTL 7. “Je kan toch vragen wat hij daarmee bedoelt? Ik heb echt geen idee wat hij met ‘stoïcijns’ bedoelt”, zegt Sneijder lachend. Ten Hag reageert op de vraag van Marcel Maijer over het verwachtingspatroon rondom Sporting, en wat dan de juiste formule zou zijn om de Portugezen te bedwingen.

“Je moet stoïcijns spelen”, zegt Ten Hag. “Je moet je eigen spel spelen en dan heb je een goede kans om deze wedstrijd te winnen. Het is een goede ploeg, maar wij zijn ook een goede ploeg. We hebben veel zelfbewustzijn en we zullen ons eigen spel spelen. Dus dat betekent met hoge pressie spelen, goed aan de bal zijn en vanuit het midden op zoek gaan naar de overtalsituatie. Je weet dat je op dit niveau niet veel kansen gaat creëren en dat is ook de les die we van vorig jaar moeten meenemen. Afgelopen seizoen hadden wij iedere keer de eerste kans van de wedstrijd en die moet er gewoon in”, besluit Ten Hag, die tevens zijn keuze om Steven Berghuis vanaf de nummer tienpositie te laten spelen verklaart.

"Op de eerste plaats denken we dat hij meer vrijheid gaat krijgen, mits het middenveld goed loopt en ook hij zich goed beweegt. Het zal moeten blijken hoe snel hij het kan oppakken. Op Champions League-niveau wordt ook in defensief opzicht het een en ander gevraagd, en daarin moet hij een aantal stappen zetten. Natuurlijk ook voor wat betreft positionering is het anders, maar zaterdagavond deed hij het in de eerste helft uitstekend", aldus Ten Hag.