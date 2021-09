AZ schrapt laatste training in Denemarken om opvallende reden

Woensdag, 15 september 2021 om 19:34 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:30

De voorbereiding van AZ op de Conference League-wedstrijd tegen Randers is anders dan gebruikelijk. Normaal gesproken trainen bezoekende clubs op de avond voor de wedstrijd in het stadion van de thuisploeg, maar AZ doet dat woensdagavond niet. De club uit Alkmaar kon in de nabijheid van het stadion geen geschikt hotel vinden en besloot daarom een streep te zetten door de kennismaking met het stadion en de grasmat van de opponent, meldt De Telegraaf.

Volgens trainer Pascal Jansen van AZ woog een kennismaking niet op tegen de reistijd die AZ kwijt zou zijn door het reizen van en naar het stadion, genaamd het Cepheus Park Randers. "Van hotel naar stadion was ruim drie kwartier rijden. Dat gaf de doorslag", geeft hij daags voor de wedstrijd aan. "Ik heb begrepen dat Denemarken van het slot is gegaan en dat het er heel druk is. Het was een hele klus om überhaupt een hotel te krijgen."

AZ werkte de laatste training zodoende woensdag af op Kalverhoek, het eigen trainingscomplex, voordat de ploeg op Schiphol in het vliegtuig stapte richting Midden-Jutland. De Alkmaarders vertrokken met een volledig fitte selectie van 24 man naar Denemarken. Doelman Peter Vindahl kan in zijn vaderland zijn Europese debuut voor AZ maken, nadat hij zaterdag in de verloren thuiswedstrijd tegen PSV (0-3) al zijn eerste wedstrijd in de Eredivisie speelde.

"Ja, dat is snel", beaamde Vindahl woensdag in gesprek met AZ TV. "Het is altijd leuk om terug te gaan en hopelijk verslaan we die Deense gasten. Ik geloof echt dat we een beter team hebben. Het tempo hier in Nederland ligt een stuk hoger. En als we dat negentig minuten hoog kunnen houden, dan winnen we zeker." Jansen noemt Randers een 'fysieke ploeg met een fysieke speelstijl'.