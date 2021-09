Club Brugge-directeur waarschuwt voor bedelen in rust bij PSG-spelers

Woensdag, 15 september 2021 om 12:02 • Yanick Vos

Club Brugge-directeur Vincent Mannaert wil niet dat zijn spelers vanavond in de rust van het duel met Paris Saint-Germain gaan bedelen om het shirt van een de tegenstander. “We mogen niet in een soort idolatrie vervallen. Ik wil het niet zien gebeuren dat spelers aan de rust al om een truitje bedelen”, aldus Mannaert in gesprek met het Gazet van Antwerpen.

Mannaert haal Stade de Reims-keeper Predrag Rajkovic aan als voorbeeld. De sluitpost zocht samen met zijn zoontje Messi op na diens debuut in dienst van PSG voor een foto. “Ik moet dat niet zien”, aldus Mannaert. “Sorry, ga dan naar de fandag van PSG en vraag daar je foto. Als profvoetballer is het je job je tegenstander te verslaan. Dan helpt het niet om een foto of een truitje te vragen.”

De ogen van de voetbalwereld zijn woensdagavond op Brugge gericht, weet ook Mannaert. “Ook Real Madrid speelde hier, maar dit is een andere dimensie. De eerste keer Messi in België, de eerste keer Messi in de Champions League in een ander shirt dan dat van Barcelona, de eerste keer Messi, Neymar en Mbappé samen. Zou dit zijn vierde match zijn, het zou al minder uniek zijn”, aldus Mannaert.

De Brugge-directeur verwelkomde Messi niet persoonlijk in Brugge. “Ik doe dat sowieso niet. De focus moet altijd zijn om de tegenstander te kloppen, hoe goed ze ook zijn. We mogen niet in een soort idolatrie vervallen”, benadrukt Mannaert. “De ontvangst is niet anders dan vorige keer. Lionel Messi wordt hier op dezelfde manier ontvangen als elke andere tegenstander. Hij zal in dezelfde kleedkamer douchen en hetzelfde traject bewandelen als vorige vrijdag de spelers van Oostende.”