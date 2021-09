Ronaldo imponeert nu al met strikt dieet: ‘Hij is echt ongelooflijk’

Maandag, 13 september 2021 om 15:03 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:24

Het strikte dieet van Cristiano Ronaldo lijkt nu al van invloed te zijn op zijn medespelers van Manchester United. Reservedoelman Lee Grant onthult maandag in gesprek met talkSPORT dat geen enkele speler het vrijdagavond aandurfde om een toetje te nemen, omdat Ronaldo ook geen toetje op zijn bord had liggen. De selectie van manager Ole Gunnar Solskjaer was op dat moment in voorbereiding op het thuisduel met Newcastle United (4-1) van zaterdagmiddag.

"Om je een voorbeeld te geven van de impact die Ronaldo heeft op de spelersgroep, dit gebeurde vrijdagavond in het spelershotel", opent Grant zijn relaas over de Portugese sterspeler. "Zoals jullie zullen weten, neem je na het avondeten nog wat extra en meestal heb je op een vrijdagavond wat dingen die normaal niet mogen. Je neemt als speler appelkruimeltaart en vla of een brownie met room. Ik verzeker je: geen enkele speler raakte de appelkruimeltaart aan en er was ook niemand die een brownie ging halen. Iedereen ging gewoon zitten."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Een van de spelers vroeg aan mij: 'Wat heeft Cristiano op zijn bord liggen?' Het is uiteraard het schoonste en meest gezonde bord dat je je kunt voorstellen", gaat Grant verder met zijn terugblik. "Ik zal een voorbeeld geven van een van zijn borden, want er waren er meerderen. Hij nam quinoa, avocado en een paar gekookte eieren. Deze jongen is echt in een ongelooflijke shape.", zo besluit de stand-in van David de Gea.

Ronaldo, inmiddels 36 jaar oud, volgt al jarenlang een strikt dieet om in topvorm te blijven. De bij Manchester United teruggekeerde aanvaller zweert bij vers fruit, gezonde salades, noten, volkoren, vis, yoghurt, quinoa en kip. Daarnaast brengt Ronaldo naast de reguliere trainingen de nodige uren door in het krachthonk om zijn lichaam in topconditie te houden. ESPN onthulde vorig jaar dat de routinier het liefst zes keer per dag eet en op advies van een slaapcoach doet hij soms vijf dutjes van negentig minuten op een dag.