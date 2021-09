Horrorblessure overschaduwt zege van Liverpool en mijlpaal van Salah

Zondag, 12 september 2021 om 19:26 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:34

Liverpool heeft zondag drie punten overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Leeds United (0-3), maar heeft daar mogelijk wel een hoge prijs voor moeten betalen. Harvey Elliott liep na een uur spelen ogenschijnlijk een zware blessure op na een tackle van Pascal Struijk, die van scheidsrechter Craig Pawson een rode kaart kreeg. Er is nog geen duidelijkheid over de blessure van Elliott, die per brancard van het veld ging en vervangen werd door Jordan Henderson.

Liverpool ging met een verdiende voorsprong de rust in. Het team van manager Jürgen Klopp had niet veel tijd nodig om de wedstrijd naar zich toe te trekken en via Mohamed Salah op 0-1 te komen. Na een geduldige aanval van de bezoekers was het uiteindelijk de Egyptenaar die van dichtbij, op aangeven van Trent Alexander-Arnold, voor de 0-1 zorgde. Het was voor Salah alweer zijn 100e treffer in 162 Premier League-duels. Alleen Alan Shearer (124), Harry Kane (141), Sergio Agüero (147) en Thierry Henry (162) deden dat ooit sneller voor een of meerdere clubs in de hoogste Engelse afdeling.

Rust in Leeds! ???? Via Salah gaan The Reds met een voorsprong aan de thee ??#ZiggoSport #PremierLeague #LEELIV pic.twitter.com/8iakVs6jpR — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 12, 2021

Na de 0-1 in de twintigste minuut was Liverpool met regelmaat dreigend rondom het doelgebied van Illan Meslier, terwijl het nog altijd op een overwinning wachtende Leeds niet verder kwam dan een halve kans voor Luke Ayling. Het team van Klopp kwam vijf minuten na de pauze op 0-2: een corner van Alexander-Arnold kwam via het hoofd van Virgil van Dijk terecht bij Fabinho, die het leer in tweede instantie in het doel werkte. Het was voor de Braziliaan pas zijn vierde goals als Liverpudlian en zijn eerste buiten Anfield.

De mijlpaal van Salah en de zege van Liverpool werden overschaduwd door de blessure van Elliott. Tien minuten na de 0-2 ging de tiener, die in de eerste weken van het seizoen een basisplaats bij the Reds leek te hebben veroverd, kermend van de pijn naar de grond na een tackle van Struijk ter hoogte van de middenlijn. Salah zag meteen de ernst van de situatie in en Klopp uitte zijn woede jegens de officials. Een aangeslagen Struijk liet Leeds met tien man achter.

Oi oi, rood voor Pascal Struijk ?? De Nederlander pleegt een aanslag op de enkels van Harvey Elliott en mag vertrekken ?#ZiggoSport #PremierLeague #LEELIV pic.twitter.com/KvVasdDwRn — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 12, 2021

Met tien man maakte Leeds geen kans meer om terug in de wedstrijd te komen, al probeerde het team van Marcelo Bielsa nog wel een aansluitingstreffer te forceren. Allisson hield echter voor de derde keer in vier competitieduels de nul en vlak voor tijd werd het ook nog 0-3 via Sadio Mané. Liverpool klimt door de zege op Elland Road naar een gedeelde eerste plaats: ook Manchester United en Chelsea hebben tien punten. Komende zaterdag wacht een thuisduel met Crystal Palace, maar woensdag staat eerst het Champions League-duel met AC Milan op het programma.