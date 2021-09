Basisdebutant Calvin Stengs laat zich zien tijdens moeizame zege OGC Nice

Zondag, 12 september 2021 om 19:10 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:22

OGC Nice heeft zondagavond een zwaarbevochten overwinning geboekt in de Ligue 1. Op bezoek bij FC Nantes zag het er lang naar uit dat het duel zou eindigen in een doelpuntloos gelijkspel, maar in het slotkwartier kwamen les Aiglons nog tweemaal tot scoren: 0-2. Calvin Stengs debuteerde in de basiself onder trainer Adrian Ursea en ook Pablo Rosario stond vanaf de aftrap in het veld; Justin Kluivert is nog altijd geblesseerd en ontbrak in de wedstrijdselectie. Kasper Dolberg en Amine Gouiri waren verantwoordelijk voor de doelpuntenproductie van Nice.

Nantes was gedurende de hele wedstrijd de bovenliggende partij en de ploeg van trainer Antoine Kombouaré maakte dan ook de meeste aanspraak op de openingstreffer. Mede door het gebrek aan scherpte en fortuin in de afronding werd doelman Walter Benítez echter niet verschalkt. Nice, dat tot een kwartier voor tijd slechts speldenprikjes uitdeelde via Mario Lemina en Gouiri, wist de ban plotseling wel te breken.

Als een duveltje uit een doosje ?? Kasper Dolberg zet Nice op voorsprong en blijft uiteraard ijskoud ??#ZiggoSport #Ligue1 #FCNOGCN pic.twitter.com/n8uAvgNvtk — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 12, 2021

Bij de treffer was een belangrijke rol weggelegd voor Stengs, die de bal aan de linkerkant van het veld in de loop meegaf aan Melvin Bard. Laatstgenoemde had een afgemeten voorzet in huis op Dolberg, die al vallend en met zijn schouder de 0-1 op het scorebord zette. Uiteindelijk kon Nice vijf minuten later ook nog de genadeklap uitdelen. Na fraai combinatievoetbal kreeg Gouiri de bal terug van Andy Delort, waardoor eerstgenoemde de hoek van dichtbij voor het uitkiezen had en Alban Lafont in de benedenhoek klopte: 0-2.