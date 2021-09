Ihattaren ziet Sampdoria eerste schade toebrengen aan Internazionale

Zondag, 12 september 2021 om 14:28 • Yanick Vos • Laatste update: 15:29

Internazionale is er zondagmiddag niet in geslaagd om te winnen op bezoek bij Sampdoria: 2-2. De bezoekers kwamen tot twee keer toe op voorsprong, maar de thuisploeg toonde veerkracht. Met name in de tweede helft kregen beide ploegen kansen om de wedstrijd naar zich toe te trekken, maar werd er niet meer gescoord en lijdt Inter voor het eerst dit seizoen puntverlies.

Aan de kant van Internazionale stond Stefan de Vrij in de basis, terwijl Denzel Dumfries genoegen moest nemen met een plek op de bank. Zijn voormalige PSV-ploeggenoot Mohamed Ihattaren zat voor het eerst bij de wedstrijdselectie van Sampdoria en kreeg geen speelminuten. De middenvelder, door Juventus aangetrokken en gestald in Genua, zag zijn ploeg na ruim een kwartier spelen op achterstand komen door een fantastisch doelpunt van Federico Dimarco. De verdediger schoot een vrije trap onhoudbaar raak in de kruising.

Sampdoria meldde zich in het eigen Stadio Luigi Ferraris geregeld voor het doel van Inter-doelman Samir Handanovic. Mede door goed verdedigend werk van De Vrij bleven grote kansen uit. Echter, na ruim een halfuur spelen kwam de thuisploeg op gelijke hoogte. Maya Yoshida kreeg de bal voor zijn voeten en zag zijn inzet via Edin Dzeko van richting veranderd worden, waardoor Handanovic kansloos was. Toch ging Inter rusten met een 1-2 voorsprong. Na uitstekend voorbereidend werk van Nicolò Barella schoot Lautaro Martínez op knappe wijze raak vanuit de volley.

De tweede helft was nog geen twee minuten onderweg toen Sampdoria langszij kwam. Op de rechterflank kapte Bartosz Bereszynski zichzelf vrij, om vervolgens een hoge voorzet te geven op Tommaso Augello bij de tweede paal. Laatstgenoemde bedacht zich geen moment en schoot de bal vanuit de lucht op prachtige wijze tegen de touwen. De bezoekers kregen vervolgens meerdere kansen om op voorsprong te komen; onder meer Hakan Calhanoglu was er dichtbij. De Turks international mocht ver komen en schoot uiteindelijk vanaf de rand van het strafschopgebied net naast.

Met nog een halfuur op de klok verloor Inter de grip op de wedstrijd. De 3-2 hing richting de slotfase eerder in de lucht dan de 2-3. Simone Inzaghi greep in en bracht onder meer Dumfries binnen de lijnen. Met zijn eerste balcontact liet hij zich meteen gelden. De opkomende rechtsback bood Joaquin Correa een grote kans, maar hij schoot hoog over. In de slotfase golfde het spel over en neer en kregen beide ploegen mogelijkheden om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Inter moest het in die periode doen met een man minder, doordat Stefano Sensi geblesseerd was geraakt aan zijn knie en Inzaghi door al zijn wissels heen was. Inter stond met de rug tegen de muur, maar hield stand en neemt een punt mee naar Milaan.